Ile Maurice: PSAC 2026 - Le calendrier des examens est connu

Le compte à rebours est lancé pour les candidats au Primary School Achievement Certificate (PSAC) 2026. Le Cabinet a officiellement pris note du calendrier des évaluations nationales, qui se tiendront sur quatre journées d'examen, réparties entre le jeudi 22 octobre et le mardi 27 octobre 2026.

Les épreuves débuteront le jeudi 22 octobre par le français et les sciences, deux matières majeures du cursus de Grade 6. Le lendemain, vendredi 23 octobre, les élèves plancheront sur l'anglais.

Après le week-end, les examens reprendront le lundi 26 octobre avec l'histoire et la géographie, ainsi que les épreuves des langues orientales, de l'arabe, du Kreol Morisien et du Kreol Rodriguais. Enfin, les évaluations s'achèveront le mardi 27 octobre avec les mathématiques, une matière souvent décisive dans les résultats finaux.

Cette annonce intervient alors que les résultats de la cuvée 2025 avaient montré une légère progression après le processus de réévaluation.

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À Maurice, le taux global de réussite s'était établi à 79,05 %, avec 82,31 % de réussite chez les filles contre 75,86 % chez les garçons. Les filles avaient ainsi une nouvelle fois affiché de meilleurs résultats que leurs homologues masculins.

En 2024, le taux global de réussite était de 79,26 %, avec 81,93 % chez les filles et 76,60 % chez les garçons.

Français en bonne position, histoire-géo à la peine

L'analyse des résultats par matière met également en évidence des écarts importants.

Le Kreol Rodriguais s'était distingué comme la matière ayant enregistré le meilleur taux de réussite, avec une moyenne de 92,14 %. Parmi les matières principales, le français avait obtenu un excellent taux de réussite de 87,64 %, confirmant les bonnes performances des candidats dans cette discipline.

À l'inverse, l'histoire et la géographie demeurent la matière la plus difficile pour les élèves, avec un taux de réussite de 77,47 %, le plus faible parmi les disciplines principales.

À un peu plus de trois mois des examens, le calendrier est désormais fixé. Les établissements scolaires, les enseignants et les familles disposent ainsi d'une feuille de route claire pour accompagner les candidats dans leur dernière ligne droite avant les épreuves nationales.