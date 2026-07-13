Sénégal: Tamba - La culture et l'artisanat au coeur de la relance du tourisme

Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, a effectué, ce samedi 11 juillet, une visite de travail à Tambacounda, où il a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire de la culture et de l'artisanat les principaux moteurs du développement touristique dans le Sénégal oriental.

Selon le ministre, la valorisation du patrimoine culturel et des savoir-faire artisanaux, associée aux atouts naturels de la région comme le Parc national du Niokolo-Koba et la cascade de Dindéfélo, constitue un levier essentiel pour attirer davantage de visiteurs.

Au cours de cette tournée, Alpha Thiam a visité plusieurs infrastructures, notamment la Chambre de métiers, le Village artisanal, le Centre culturel régional, le Service régional du tourisme et les bureaux de la Sapco. Les artisans ont profité de cette rencontre pour demander la réhabilitation du Village artisanal et du siège de la Chambre de métiers, ainsi que la création d'un nouveau site pouvant accueillir de grands événements comme la Foire régionale des artisans de Tambacounda (Frata).

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En réponse, le ministre a assuré que ces préoccupations seront examinées. Il a annoncé un projet de création d'un centre d'incubation industrielle et de services destiné à renforcer la formation et l'accompagnement des artisans. Alpha Thiam s'est également engagé à soutenir la rénovation de la Chambre de métiers et la redynamisation des centres culturels afin de renforcer l'attractivité touristique de la région.