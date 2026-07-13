Sénégal: Gestion locale - « Yeumbeul Debout », un exemple de citoyenneté engagée

Créé en 2023, le mouvement « Yeumbeul Debout » a fini par s'imposer dans le département de Keur Massar comme l'une des organisations qui contribuent le plus à la gestion de leur localité.

Dans le département de Keur Massar, plus précisément dans la commune de Yeumbeul Nord, un mouvement d'actions citoyennes marque les esprits et imprime sa marque dans le développement local.

Connue sous le nom de « Yeumbeul Debout », cette organisation est sur tous les fronts. Créée en 2023, elle promeut la citoyenneté par les actes. « Nous avons jugé nécessaire de mettre en place cette plateforme pour être plus proche des populations, recueillir leurs doléances et essayer d'apporter notre contribution », a fait savoir Mamadou Camara Kamal, chargé de la communication du mouvement.

L'association est plus dans l'alerte et la veille pour la bonne marche de la commune. M. Camara indique que la conscientisation et la sensibilisation des populations sont également des domaines prisés par « Yeumbeul Debout ». Des sessions d'informations sont ainsi menées auprès des populations pour leur expliquer la gouvernance locale, la gestion des deniers publics et leur rôle central dans ce processus. Apolitiques, les membres sont néanmoins au fait de ce qui se passe dans la mairie, car prenant part aux réunions du Conseil municipal.

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Citoyenneté et patriotisme

« Dès nos débuts, nous avions remarqué que nos dirigeants prenaient des délibérations qui n'étaient pas exécutées, alors que l'article 84 du Code général des collectivités territoriales stipule que toute délibération est exécutoire de plein droit », informe Mamadou Camara. Plusieurs litiges, poursuit-il, ont éclaté concernant certaines décisions et « nous avons décidé de nous engager pour défendre la localité ».

« Yeumbeul Debout » symbolise la citoyenneté, avec surtout la philosophie de ses membres. Petit à petit, il est devenu un grand mouvement dans le département de Keur Massar lorsqu'il s'agit d'inciter les citoyens à s'imprégner des actions de développement dans les différentes communes. Depuis sa création, « Yeumbeul Debout » compte à son actif plusieurs réalisations dans divers domaines.

Une formation en entrepreneuriat et projet a été organisée au profit des jeunes issus des six communes du département de Keur Massar. De plus, chaque année, à l'approche de l'ouverture des classes, une campagne de réfection des tables-bancs dans plusieurs établissements est menée afin de permettre aux élèves d'étudier dans des conditions optimales. « Nos actions touchent généralement tous les domaines, de l'environnement à la santé en passant par l'éducation, la gestion des inondations, etc. », a assuré le chargé de communication.

Dans sa dynamique d'impulser un nouveau modèle de développement local, « Yeumbeul Debout » travaille en synergie avec les autorités administratives et locales, a souligné M. Camara. Pour les prochaines échéances électorales locales, avoue-t-il, leur mouvement entend mettre en oeuvre un plan d'action pour permettre aux candidats des différentes municipalités de Keur Massar d'exposer leurs projets politiques aux populations. Cheikh Demba Senghor, tailleur de profession et membre actif, vante les réalisations de « Yeumbeul Debout » qui, d'après lui, a eu un impact décisif sur la bonne marche de leur localité.

Par ailleurs, il avoue avoir adhéré au mouvement pour défendre les intérêts de la population. Leur organisation a, selon lui, réalisé des actions phares comme l'électrification de certaines zones qui étaient totalement dans le noir. « Cela nous a permis de lutter contre l'insécurité qui sévissait fortement dans certains quartiers. Quand la cause est noble, s'engager devient un impératif.

C'est pour cette raison que je participe à toutes les activités du collectif qui travaille à changer le visage de notre localité et ainsi contribuer au changement de comportement et de mentalité », explique M. Senghor. De son côté, Ndella Fall, présidente des marraines de quartiers (Badiénu Gox) du département de Keur Massar, estime que « Yeumbeul Debout » est un exemple à suivre dans toute la banlieue grâce à l'engagement de ses membres.

« Leur cause est noble et je m'identifie totalement à cette initiative qui appelle à un changement de paradigme. Les gens ont un regard un peu négatif sur la banlieue, mais eux, ils montrent qu'ils existent, dans cette contrée, des jeunes conscients des enjeux et qui contribuent activement au développement de leurs localités », assure la dame, plus connue sous le pseudonyme de « Badiène Ndella ».