Sénégal: Les élus saluent l'écoute du président Bassirou Diomaye Faye

12 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)

L'Association des maires du département de Mbacké a exprimé sa « profonde gratitude » au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à la suite de l'audience qu'il a accordée, samedi 11 juillet 2026 au Palais de la République, aux quinze maires du département.

Dans un communiqué publié ce dimanche 12 juillet, les élus locaux indiquent que cette rencontre a permis de porter à l'attention du chef de l'État « les principales préoccupations et doléances des populations », notamment les questions relatives au développement local, aux infrastructures, à l'amélioration des conditions de vie des citoyens ainsi qu'aux besoins prioritaires des différentes communes.

Les maires saluent « l'oreille attentive et bienveillante » accordée par le président de la République à leurs préoccupations. Ils disent également apprécier « l'intérêt manifeste porté aux attentes légitimes des populations de Mbacké » et se félicitent des échanges qu'ils qualifient de constructifs ainsi que de la volonté affichée par le chef de l'État « d'accompagner les collectivités territoriales dans leur mission au service des citoyens ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Association adresse par ailleurs ses remerciements à Aminata Touré, superviseure générale de la coalition Diomaye Président, pour « son rôle déterminant dans la facilitation de cette audience historique ».

Selon le communiqué, cette rencontre s'inscrit dans le prolongement des échanges initiés lors de la réunion tenue récemment à Mbacké entre Mme Touré et les élus du département. Cette concertation visait à recueillir leurs préoccupations et à renforcer le dialogue avec les autorités nationales.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.