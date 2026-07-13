Sénégal: Les élus saluent l'écoute du président Bassirou Diomaye Faye

L'Association des maires du département de Mbacké a exprimé sa « profonde gratitude » au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à la suite de l'audience qu'il a accordée, samedi 11 juillet 2026 au Palais de la République, aux quinze maires du département.

Dans un communiqué publié ce dimanche 12 juillet, les élus locaux indiquent que cette rencontre a permis de porter à l'attention du chef de l'État « les principales préoccupations et doléances des populations », notamment les questions relatives au développement local, aux infrastructures, à l'amélioration des conditions de vie des citoyens ainsi qu'aux besoins prioritaires des différentes communes.

Les maires saluent « l'oreille attentive et bienveillante » accordée par le président de la République à leurs préoccupations. Ils disent également apprécier « l'intérêt manifeste porté aux attentes légitimes des populations de Mbacké » et se félicitent des échanges qu'ils qualifient de constructifs ainsi que de la volonté affichée par le chef de l'État « d'accompagner les collectivités territoriales dans leur mission au service des citoyens ».

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L'Association adresse par ailleurs ses remerciements à Aminata Touré, superviseure générale de la coalition Diomaye Président, pour « son rôle déterminant dans la facilitation de cette audience historique ».

Selon le communiqué, cette rencontre s'inscrit dans le prolongement des échanges initiés lors de la réunion tenue récemment à Mbacké entre Mme Touré et les élus du département. Cette concertation visait à recueillir leurs préoccupations et à renforcer le dialogue avec les autorités nationales.