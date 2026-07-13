Gabon: BEPC 2026/Gabon - KEWA confirme son rôle avec 66,27% de réussite

12 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)

Au Gabon, les résultats du Brevet d'Études du Premier Cycle, session 2026, sont disponibles. Les épreuves s'étaient déroulées du 23 au 27 juin sur toute l'étendue du territoire national.

Sur 40 406 candidats présents, soit 98,37% des inscrits, 26 777 ont été déclarés admis. Le taux de réussite national s'établit à 66,27%. Les 13 629 autres candidats, 33,73%, sont ajournés.

Comme pour le CEP, la plateforme KEWA développée par l'ANINF a permis la consultation instantanée des résultats depuis un téléphone ou un ordinateur, sans déplacement. Au moment de la mise en ligne, plus de 20 000 personnes étaient connectées simultanément.

Portée par l'ANINF et son DG Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki, KEWA s'inscrit dans la vision du Président Brice Clotaire Oligui Nguema : digitaliser l'administration et rapprocher le service public des citoyens.

En quelques clics, chaque candidat connaît son verdict. KEWA devient ainsi le réflexe pour suivre les examens nationaux au Gabon.

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