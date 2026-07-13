Gabon: Le Président de la République poursuit son séjour de travail dans le Woleu-Ntem et accélère la transformation des territoires

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a poursuivi, ce vendredi 10 juillet 2026, son séjour de travail dans la province du Woleu-Ntem.

En début de journée, le Chef de l'État s'est rendu sur l'axe routier reliant le Gabon au Cameroun afin d'évaluer l'état de cette infrastructure stratégique pour l'intégration sous-régionale, la fluidité des échanges commerciaux et le désenclavement des zones frontalières.

À cette occasion, il a réaffirmé sa volonté de faire des infrastructures routières un puissant levier de croissance, d'intégration nationale et de développement économique.

À Minvoul, le Président de la République a ensuite inspecté l'état d'avancement des travaux de construction du futur hôpital et de la station-service, deux équipements essentiels destinés à améliorer durablement l'accès aux services de base et à renforcer l'attractivité économique de la localité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette visite revêt également une dimension historique. Pour la première fois depuis l'indépendance, un Président de la République en exercice a passé la nuit à Minvoul, témoignant de l'attention particulière accordée aux territoires les plus éloignés et de la volonté du Chef de l'État de rapprocher l'action publique des populations.

À Oyem, le Président de la République a procédé au lancement officiel du projet de complexe agricole ainsi qu'au démarrage de la formation de la première cohorte de jeunes bénéficiaires.

Cette initiative, mise en oeuvre dans le cadre de la politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) d'ACM Exploitation, en partenariat avec le Fonds de Développement Communautaire Local (FDCL), constitue une étape majeure de la politique gouvernementale en faveur de l'emploi des jeunes et de la souveraineté alimentaire.

Cette première phase concerne 30 jeunes Gabonais qui bénéficieront d'une formation qualifiante dans les métiers agricoles. À terme, ce sont 240 jeunes qui seront formés et accompagnés par le ministère de l'Agriculture et ACM Exploitation afin de développer leurs exploitations, renforcer leurs compétences entrepreneuriales et favoriser la création de coopératives agricoles, contribuant ainsi à la diversification de l'économie nationale.

Le Chef de l'État s'est ensuite rendu sur le chantier de la future route d'Oyem. Ce projet structurant prévoit l'aménagement d'un axe de 2 x 2 voies sur un linéaire de 17 kilomètres. Soucieux de doter la province d'infrastructures modernes répondant aux besoins des populations, le Président de la République a donné des orientations visant à optimiser les aménagements prévus et à garantir une réalisation durable.

Poursuivant sa tournée, le Président de la République a visité le chantier du futur marché municipal de Gouéma, infrastructure appelée à renforcer les échanges commerciaux, à améliorer les conditions d'exercice des commerçants et à dynamiser l'économie locale.

Le Chef de l'État s'est ensuite rendu à l'Hôtel Mvett Palace, unique établissement hôtelier appartenant à l'État dans la province. Constatant la nécessité de moderniser cet équipement stratégique, il a décidé de sa réhabilitation complète. Les travaux débuteront dès la fin du mois de juillet 2026 afin de renforcer les capacités d'accueil et de soutenir le développement touristique du Woleu-Ntem.

Après un échange avec le personnel de l'établissement, le Président de la République a visité une exploitation agropiscicole située à proximité d'Oyem. Cette visite lui a permis d'apprécier un modèle intégré associant agriculture et pisciculture, créateur d'emplois, de richesses et de sécurité alimentaire. Il a salué cette initiative exemplaire et réaffirmé son engagement à soutenir les projets productifs portés par les entrepreneurs gabonais.

Le Chef de l'État a également visité le Centre de formation complexe Manfred Mendame Ndong d'Oyem, établissement spécialisé dans la formation des enseignants du préprimaire et du primaire. Entièrement réhabilité par une entreprise gabonaise, ce centre illustre la priorité accordée au renforcement du système éducatif ainsi qu'à la valorisation de l'expertise nationale.

Le Président de la République a ensuite procédé à la remise symbolique des clés des villas destinées aux chefs de village, auxiliaires de commandement. Ce geste traduit la volonté des plus hautes autorités d'améliorer les conditions de vie et de travail de ces acteurs essentiels de l'administration de proximité, garants de la cohésion sociale et du relais de l'action publique auprès des communautés.

Le Chef de l'État s'est par ailleurs rendu sur le site retenu pour la construction du futur plateau sportif de Nkum Yenguï. Cette infrastructure offrira à la jeunesse un espace moderne consacré à la pratique du sport, à l'épanouissement des talents et à la promotion du vivre-ensemble.

Enfin, le Président de la République a visité le Lycée de Nkum Yenguï, établissement moderne doté d'un internat. Conçu pour offrir un environnement d'apprentissage de qualité, il comprend seize salles de classe d'une capacité de trente élèves chacune, un bâtiment dédié aux laboratoires scientifiques, une salle informatique ainsi que des infrastructures d'hébergement destinées aux élèves internes.

Cette réalisation renforcera durablement l'offre éducative dans la province et contribuera à la formation d'un capital humain de qualité.

À travers cette importante tournée dans le Woleu-Ntem, le Président de la République réaffirme sa détermination à accélérer la transformation du Gabon en faisant des infrastructures, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, du développement local et de la modernisation des services publics les piliers de son action.

Cette dynamique traduit une ambition claire : bâtir un Gabon plus connecté, plus productif, plus solidaire et résolument tourné vers un développement durable, inclusif et équitable au bénéfice de toutes les populations.