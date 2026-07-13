Togo: Quand les chantiers de voirie coupent le courant

Sectionner un câble électrique en creusant une tranchée lors d'une rénovation d'une route : ce scénario n'a rien d'exceptionnel.

Les chantiers de voirie sont devenus l'une des principales causes de coupures d'électricité dans le pays.

Les travaux de terrassement et d'excavation endommagent régulièrement des câbles enterrés et coupent l'alimentation, parfois dans des quartiers entiers. Au-delà des délestages, ces incidents exposent aussi les ouvriers à des risques bien réels : électrocution, incendie, voire explosion de postes électriques situés à proximité.

Pour la Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET), la facture est salée. Réparer les câbles coûte cher, et chaque coupure se traduit en électricité non distribuée, donc non facturée.

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Pour limiter la casse, un cadre de concertation a été mis en place entre la CEET et la Direction générale des travaux publics (DGTP), afin de mieux anticiper et d'éviter les mauvaises surprises.

Autre outil déployé : le guichet unique des infrastructures. Cette plateforme centralise et sécurise les interventions sur les réseaux d'eau, d'électricité et de télécommunications. Elle permet de localiser les câbles avec une précision centimétrique, de faciliter l'accès aux données techniques, et surtout d'éviter qu'une pelleteuse ne coupe le courant à tout un quartier.