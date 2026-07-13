Congo-Brazzaville: Patrimoine - L'Association culture et identité Téké récupère ses instruments officiels en mémoire du Pr Yala

Dans un élan d'unité et de respect des traditions, l'Association civilisation, culture et identité Téké a officiellement récupéré ses instruments symboliques. Détenus jusqu'alors par la famille de l'ancien premier vice-président de l'organisation, le regretté Pr Yala, ces attributs ont été restitués aux instances dirigeantes au cours d'une cérémonie empreinte de solennité.

La cérémonie de remise officielle des attributs de l'association a été orchestrée par Me Ado Patricia Marlène Matissa, notaire de la famille Yala. Loin d'être un simple acte administratif, cette restitution découle directement des dernières volontés du défunt. « Cette initiative, qui émane du testament du Pr Yala, marque l'esprit de continuité et de cohésion de notre association », a souligné avec émotion José Cyr Ebina, membre de l'organisation.

Pour les adhérents, ce geste fort témoigne de la responsabilité et de l'attachement indéfectible du Pr Yala envers sa communauté, s'assurant de son vivant que le patrimoine collectif retourne à bon port pour continuer à servir les générations futures.

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Recevant ces attributs des mains de la notaire, le président de l'association, Daniel Mberi, a tenu à rappeler le cap et la vision globale qui animent leur structure. Au-delà de la conservation d'un patrimoine, il s'agit d'un véritable projet de société et d'intégration.

Le but est de protéger, faire vivre et promouvoir la richesse de la culture Téké ainsi qu'une ouverture culturelle avec la mise à disposition de ce patrimoine au service de la cohésion nationale. « Ces instruments sont la propriété de notre association que détenait l'un des nôtres. Nous les avons reçus des mains de madame la notaire, car notre objectif consiste à travailler pour le bien de notre culture, mais aussi pour celle des autres contrées de notre beau pays », a déclaré Daniel Mberi.

Par cet événement, l'Association civilisation, culture et identité Téké réaffirme sa légitimité et sa volonté de bâtir des ponts culturels à travers tout le territoire, célébrant la diversité comme le ciment de l'unité nationale.