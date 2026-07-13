Congo-Brazzaville: Autonomisation des jeunes - La Fondation Marina-Mondelé lance le studio plateau du G2M Pro

Dans le cadre de ses engagements socioprofessionnels, la Fondation Marina-Mondelé a inauguré officiellement, le 11 juillet à Brazzaville, un studio plateau de son extension, le Groupe Marina-Mondelé (G2M Pro), couplé à une série des formations professionnelles.

L'avenir socio-économique de la jeunesse congolaise passe inexorablement par l'acquisition de compétences pratiques et l'autonomisation financière. C'est l'ambition portée par la Fondation Marina-Mondelé qui a franchi, le 11 juillet à Poto-Poto, une étape majeure dans le déploiement de ses activités d'utilité publique. En lançant officiellement le tout nouveau studio plateau du G2M Pro, elle s'offre un outil de communication et de production audiovisuelle moderne, tout en consolidant ses divers programmes d'apprentissage.

Pour la présidente de la fondation éponyme, cet investissement structurant répond à une urgence sectorielle : offrir aux jeunes des formations concrètes, qualifiantes et adaptées au marché de l'emploi local. Elle a longuement explicité la vision globale qui sous-tend la création du G2M, une extension stratégique pensée pour matérialiser sur le terrain les objectifs d'autonomisation, d'accompagnement et d'insertion des jeunes désoeuvrés, des étudiants et des porteurs de projets.

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S'inscrivant dans la vision des autorités de la République pour la promotion de la jeunesse et de l'emploi, le G2M Pro déploie un catalogue de formations particulièrement diversifié. Il s'appuie rigoureusement sur l'expertise locale pour encadrer et outiller les bénéficiaires dans des métiers d'avenir et à forte valeur ajoutée.

Les différents domaines d'action présentés englobent non seulement la production audiovisuelle mais également des filières techniques et artisanales majeures. Parmi celles-ci figurent la conduite automobile, l'hôtellerie, la restauration et les arts culinaires (y compris la pâtisserie), la coupe et couture, l'informatique, la comptabilité, l'entrepreneuriat, ainsi que la beauté et l'esthétique.

Le partage d'expériences au coeur de la master class

L'autre temps fort de la journée a été la tenue d'une master class professionnelle, un espace d'échange et de mentorat co-animé par les partenaires techniques de la fondation, à l'instar de l'Association PSV, l'Institut de beauté Suki, ou encore Joys et Zoé. Ce carrefour du donner et du recevoir a permis aux différents exposants de présenter, de manière synoptique, leur vision stratégique et de motiver une audience enthousiaste composée de jeunes professionnels et du grand public.

Les témoignages des partenaires ont mis en lumière une convergence de vues quant à la nécessité d'assurer un encadrement post-formation afin de pérenniser l'insertion socioprofessionnelle des apprenants.