Togo: L'heure du bilan

12 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Grand Lomé, l'heure est au bilan.

6 429 ménages sinistrés, soit 23 745 personnes directement affectées dans les 13 communes de la capitale.

Présentant les résultats d'une évaluation rapide menée du 1er au 3 juillet, la District autonome du Grand Lomé a fait état de 3 morts et 37 blessés.

Des maisons, des écoles, des églises ont subi d'importants dégâts.

Les autorités ont été particulièrement réactives déployant d'importants moyens. Les dérèglements climatiques sont à l'origine de ces précipitations inédites, mais de plus en plus fréquentes.

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