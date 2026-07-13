Cote d'Ivoire: PND, gouvernance, sécurité et protection civile - Une semaine d'intense activité gouvernementale

L'actualité gouvernementale du 6 au 10 juillet 2026 a été dominée par plusieurs dossiers stratégiques, au premier rang desquels le Groupe consultatif consacré au financement du Plan national de développement (PND) 2026-2030. Les questions de bonne gouvernance, de protection civile, de sécurité, d'investissements, d'accès à l'eau potable et de lutte contre les violences basées sur le genre ont également marqué cette semaine riche en initiatives.

Le fait majeur reste le succès du Groupe consultatif pour le financement du PND 2026-2030 organisé à Abidjan. Au terme de deux journées de travaux réunissant partenaires techniques et financiers, institutions internationales et investisseurs privés, les engagements annoncés ont atteint 80 milliards de dollars américains, soit environ 47 820 milliards de FCFA. Ce montant représente près de quatre fois les financements recherchés auprès du secteur privé.

Le Président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité de cette mobilisation exceptionnelle, saluant un signal fort de confiance des partenaires envers les perspectives économiques de la Côte d'Ivoire. Le Vice-Président, Tiémoko Meyliet Koné, a pour sa part invité les partenaires techniques et financiers, les institutions internationales ainsi que les investisseurs privés à poursuivre leur accompagnement en faveur de la mise en oeuvre du PND 2026-2030, évalué à 114 838,5 milliards de FCFA d'investissements. Le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, a exprimé la reconnaissance du gouvernement envers les bailleurs et investisseurs pour leur engagement renouvelé.

Parallèlement, plusieurs ministres ont présenté les opportunités d'investissement dans leurs secteurs respectifs, notamment la santé, l'industrie, l'agriculture, les mines et les hydrocarbures, afin de consolider l'attractivité économique du pays.

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La protection des populations durant la saison des pluies a constitué un autre temps fort de la semaine. À l'occasion de la tribune d'échanges « Tout Savoir Sur » organisée par le Centre d'information et de communication gouvernementale (CICG), le directeur des Opérations et de la Santé de l'Office national de la protection civile (ONPC), le colonel Yépésina Marius Yéo, a détaillé le dispositif national de prévention, de secours et de sensibilisation. Il a assuré que les populations vivant dans les zones à risque bénéficieront d'un accompagnement respectueux de leurs droits fondamentaux en cas de relocalisation.

Sur le front de la bonne gouvernance, la Côte d'Ivoire a réaffirmé son engagement en faveur de la transparence à l'occasion de la Journée africaine de lutte contre la corruption. Représentant le Premier ministre, l'Inspecteur général d'État, Ahoua N'Doli Théophile, a insisté sur la nécessité de renforcer durablement l'intégrité et la conformité dans la gestion publique. Dans le même temps, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG) a annoncé un taux d'exécution de 73,33 % du Programme national de lutte contre la corruption 2025-2028 après sa première année de mise en oeuvre.

La sécurité nationale est également restée au coeur des priorités gouvernementales avec le lancement d'un projet de renforcement de la gestion des frontières dans le nord du pays, financé par le gouvernement japonais et mis en oeuvre avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Dans le domaine économique, la signature d'un mémorandum d'entente de 110 milliards de FCFA entre l'État de Côte d'Ivoire et le Groupe B5 Plus pour la réalisation d'une aciérie et d'une industrie pharmaceutique illustre la volonté de renforcer l'industrialisation du pays.

La semaine a également été marquée par la mise en service d'une nouvelle ligne électrique alimentant l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le renforcement de l'accès à l'eau potable à Aloko-Djessékro, le lancement du SIREXE Hackathon consacré aux innovations dans les secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie, ainsi que l'ouverture de la deuxième édition du Marché africain des Solutions spatiales (MASS).

À ces actions s'ajoutent les initiatives en faveur de la promotion de l'allaitement maternel, de la lutte contre les violences basées sur le genre, du développement des compétences professionnelles et de la coopération internationale en matière d'intelligence artificielle, traduisant la diversité des chantiers engagés par le gouvernement au cours de cette semaine.