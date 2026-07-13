Cote d'Ivoire: Région du Poro - 3 500 femmes mobilisées pour la scolarisation des filles et la protection des enfants

La région du Poro a célébré, le samedi 11 juillet 2026, la première édition de la Fête des mères, une initiative placée sous le signe de l'engagement social et du développement communautaire.

Organisée à l'initiative du président du Conseil régional, le ministre Fidèle Gboroton Sarassoro, cette cérémonie a rassemblé 3 500 femmes, dont 2 400 épouses de chefs traditionnels, autour de valeurs de solidarité, de responsabilité et de promotion du bien-être des familles.

Une mobilisation inédite de 3 500 femmes

Au-delà de son caractère festif, cette rencontre a servi de tribune pour lancer un appel fort en faveur de la protection des enfants et de l'autonomisation des femmes. S'adressant aux épouses des chefs traditionnels, Fidèle Gboroton Sarassoro leur a confié une mission de sensibilisation au sein de leurs communautés. Il les a invitées à encourager leurs soeurs, leurs familles et même leurs époux à s'engager activement dans la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école, la déclaration systématique des naissances ainsi que la promotion des Associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC), considérées comme un levier d'autonomisation économique des femmes.

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Les épouses des chefs traditionnels appelées à devenir des relais communautaires

Présidant la cérémonie en qualité de représentante de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, haute patronne de l'événement, la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Anne Désirée Ouloto, a salué l'initiative du ministre Fidèle Gboroton Sarassoro. Elle a estimé que cette célébration traduit une volonté de placer les femmes au coeur du développement local.

Souscrivant pleinement aux messages portés par les organisateurs, Anne Désirée Ouloto a exprimé sa préoccupation face aux nombreuses jeunes filles contraintes d'abandonner leurs études en raison des grossesses précoces ou d'autres difficultés sociales. Elle a exhorté les populations du Poro à redoubler d'efforts afin de garantir à chaque enfant le droit à l'éducation.

Scolarisation des filles et déclaration des naissances au coeur des priorités

La ministre d'État a également insisté sur l'importance de la déclaration des naissances, appelant les familles à mettre fin au phénomène des enfants sans existence administrative. Selon elle, un enfant non déclaré est privé de plusieurs droits et ne peut pleinement bénéficier des politiques publiques mises en oeuvre par l'État.

Elle a, par ailleurs, salué l'unité des cadres de la région du Poro, dont l'implication collective a contribué au succès de cette première édition. Les différents intervenants ont aussi rendu un vibrant hommage à la Première Dame, Dominique Ouattara, pour les nombreuses actions sociales qu'elle mène en faveur des populations du Poro, en particulier des femmes.

Des hommages et des dons en faveur des femmes du Poro

La cérémonie s'est achevée dans une ambiance de convivialité. Les 3 500 participantes sont reparties chacune avec un complet de pagne. En outre, la Première Dame a offert un important lot de matériel de travail et de matériel de ménage destiné à soutenir les activités et le quotidien des femmes de la région, traduisant ainsi son engagement constant en faveur de leur autonomisation et de l'amélioration de leurs conditions de vie.

À travers cette première édition de la Fête des mères du Poro, les autorités régionales entendent faire des femmes, et particulièrement des épouses des chefs traditionnels, de véritables actrices du changement social, en les associant davantage aux actions de sensibilisation sur l'éducation des filles, la protection des enfants et le développement économique des communautés.