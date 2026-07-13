Congo-Kinshasa: Trois officiers FARDC condamnés à la peine de mort à Beni

Le tribunal militaire de garnison de Beni (Nord-Kivu) a condamné à la peine capitale trois officiers des FARDC pour désertion et violation de consignes. Deux hommes se présentant comme des commandants Wazalendo ont, eux, écopé de vingt ans de prison pour avoir notamment recruté illégalement des militaires et diffusé de fausses informations.

Le verdict est tombé vendredi 10 juillet soir, à l'issue d'un procès en flagrance. Les militaires condamnés à la peine de mort sont deux lieutenants et un capitaine. Ils ont été reconnus coupables de désertion simple et de violation de consignes en période d'état de siège.

Selon le tribunal, ils avaient été recrutés par un homme, qui se présentait comme coordonnateur du Comité national des patriotes, le CONAP, une structure qui prétendait de regrouper l'ensemble des groupes Wazalendo du pays.

Quant au prétendu coordonnateur des Wazalendu, il est condamné avec un de ses collaborateurs à vingt ans de prison. Selon la justice militaire, ils avaient mis en place, dans le quartier Malepe à Beni, un réseau clandestin de recrutement des civils et des militaires, en utilisant abusivement, et sans mandat officiel, le nom de la Réserve armée de la défense, la RAD.

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Les deux hommes ont également été reconnus coupables d'incitation de militaires à enfreindre la discipline, de propagation de faux bruits et de diffusion de fausses informations.

Ouvert mardi en procédure de flagrance, le procès s'est achevé vendredi soir. Les condamnés disposent de cinq jours pour interjeter appel.