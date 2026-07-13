Congo-Kinshasa: Air Congo lance une nouvelle ligne Kinshasa-Muanda

Voyager entre Kinshasa et Muanda à bord d'Air Congo est désormais possible, après plusieurs années d'attente. La compagnie nationale a inauguré vendredi 10 juillet sa première liaison aérienne vers la ville côtière du Kongo-Central. Ce vol sera assuré chaque vendredi, offrant ainsi une desserte régulière entre les deux villes. Pour la population locale, cette nouvelle liaison devrait faciliter les déplacements, réduire l'isolement de Muanda et soutenir le développement des activités économiques et touristiques.

Après des années d'attente, l'arrivée d'Air Congo à Muanda suscite espoir et enthousiasme. Un sentiment partagé par Samy Phoba, habitant de Munada, qui salue l'ouverture de cette nouvelle ligne aérienne : « C'est un sentiment de joie de voir une compagnie nationale fouler notre sol. Nous espérons que cette fois-ci, ce ne sera pas la même histoire qu'avec le train Matadi-Kinshasa. Puisque la compagnie a commencé avec ce vol, nous souhaitons que cette desserte puisse perdurer et, pourquoi pas, bénéficier de rotations plus fréquentes ».

Même satisfaction du côté de l'administratrice du territoire, Amina Panda Kani. « Nous avons l'habitude de passer plusieurs heures sur la route entre Muanda et Kinshasa. Désormais, ce trajet peut être effectué en 45 minutes, voire une heure tout au plus », poursuit-il.

En réduisant considérablement le temps de trajet entre Muanda et Kinshasa, cette nouvelle liaison aérienne permet aux voyageurs d'éviter les embouteillages souvent rencontrés sur la route. Elle devrait ainsi faciliter les déplacements et les échanges commerciaux entre les deux villes, en complément de la Route nationale numéro 1.

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