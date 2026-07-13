Gabon: Collectif des Enfants d'Imenu-Pungu - La deuxième édition des journées culturelles se prépare déjà

Réunis à Libreville, les fils et filles d'Imenu-Pungu ont posé les jalons de la deuxième édition des journées culturelles. Entre renforcement des liens communautaires, préparation d'un grand défilé et appel à la transmission, cette rencontre a confirmé la montée en puissance d'un collectif qui entend conjuguer mémoire et avenir.

C'est une réunion placée sous le signe de l'ambition et de la transmission.

Le Collectif des Enfants d'Imenu-Pungu, réuni à Libreville, a officiellement lancé les préparatifs de la deuxième édition de ses journées culturelles, prévues en août 2026. Une mobilisation marquée par la présence inspirante du patriarche Thomas Moukouanga, venu exhorter la communauté à construire un héritage durable pour les générations futures.

Mémoire et filiation au coeur des échanges

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Comme le veut la tradition, la rencontre a débuté par les présentations rituelles. Chaque participant a décliné son identité selon son clan matrilinéaire et l'enracinement clanique de ses grands-parents. Une manière de rappeler que l'identité d'Imenu-Pungu demeure avant tout une histoire de mémoire et de filiation, avant d'être un simple nom de quartier.

Un rappel historique a d'ailleurs permis de retracer les origines de cette entité : Imenu et Pungu étaient autrefois deux villages distincts. Le premier, perché sur les hauteurs au-delà de l'actuel lycée Daniel Didier Roguet, le second situé après les deux ponts de Biroundou. C'est dans le cadre de la réorganisation administrative et de l'ouverture de la route que les deux communautés ont été invitées à se regrouper, donnant naissance au quartier Imenu-Pungu, symbole d'union toujours vivace.

Une deuxième édition plus ambitieuse

Portées par le succès de la première édition - organisée dans l'urgence avec des moyens limités mais un réel engouement populaire - les journées culturelles 2026 se veulent plus structurées. Plusieurs commissions ont été constituées pour assurer une coordination rigoureuse des activités, et un budget prévisionnel de 3 100 000 FCFA a été arrêté.

Point d'orgue du programme : un grand défilé est prévu le 17 août 2026. Tee-shirts et banderoles aux couleurs d'Imenu-Pungu seront de sortie pour symboliser l'unité et la fierté communautaire.

Solidarité, un devoir de présence

Au-delà de l'aspect festif, le collectif a réaffirmé sa vocation solidaire. Le coordonnateur général, Étienne Makoungou, a partagé une histoire qui a marqué les esprits : celle d'un homme qui cotisait régulièrement lors des deuils sans jamais se déplacer. Lorsqu'il perdit sa mère, chacun contribua financièrement, mais personne ne fit le déplacement. Une leçon de vie : la solidarité ne se résume pas à un geste financier ; elle s'exprime par la présence et l'accompagnement.

Un marché à ciel ouvert et un mémorial en projet

Parmi les innovations annoncées, une foire commerciale se tiendra les 15 et 16 août 2026, transformant Imenu-Pungu en un espace d'exposition et de vente pour artisans, commerçants et entrepreneurs locaux. Par ailleurs, le collectif envisage déjà un projet pour la troisième édition : la création d'un Mémorial d'Imenu-Pungu, pour rendre hommage aux anciens bâtisseurs du village.

« Vous avez entre les mains un bébé en or »

Très attendu, le patriarche Thomas Moukouanga a livré un message empreint de fierté et de responsabilité. « Je suis fier de vous. Vous avez entre les mains un très beau bébé en or. Prenez-en soin », a-t-il lancé, avant d'appeler à l'acquisition d'un terrain pour y construire un siège dédié aux réunions et aux fêtes du collectif.

« Je ne voudrais pas que le collectif devienne un lieu où chacun vient simplement raconter sa vie. Il doit être un espace d'éducation constructive, de formation et de transmission des valeurs. Gardez l'amour entre vous. C'est lui qui garantira la longévité de notre collectif », a-t-il conclu.

Un modèle de cohésion durable

À travers cette réunion, le Collectif des Enfants d'Imenu-Pungu confirme sa volonté de dépasser le simple cadre événementiel. En misant sur la culture, la solidarité, le développement économique et la transmission, il entend bâtir un modèle de cohésion durable, au service de toutes les générations d'Imenu-Pungu.