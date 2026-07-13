Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 13 juillet 2026

revue de presse

Soudan : Le chef des FSR condamné à mort par contumace

Un tribunal de Port-Soudan, ville contrôlée par l'armée soudanaise, a condamné dimanche par contumace le chef des Forces de soutien rapide (FSR), Mohamed Hamdan Daglo, ainsi que 15 autres personnes, pour l'assassinat d'un gouverneur régional et pour crimes de guerre au Darfour, ont rapporté les médias d'État.

Ce verdict, rendu par un système judiciaire relevant de l’armée, est le premier à viser les dirigeants des Forces de soutien rapide (FSR) depuis le début de la guerre entre ce groupe paramilitaire et l’armée soudanaise en avril 2023.

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Le tribunal a reconnu Daglo et les autres accusés coupables de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, de génocide et d’attaques contre des civils et des infrastructures publiques, a rapporté l’agence de presse officielle SUNA. (Source Africanews)

Algérie-Mali : Les deux pays rouvrent leurs espaces aériens et rétablissent leurs relations diplomatiques

Après plus d'un an de tensions, l'Algérie et le Mali amorcent un rapprochement. Les deux voisins ont annoncé vendredi la réouverture réciproque de leurs espaces aériens ainsi que le retour de leurs ambassadeurs, une décision qui marque une étape vers la normalisation de leurs relations.

Alger et Bamako ont annoncé simultanément la réouverture de leurs espaces aériens aux vols civils et militaires entre les deux pays. Le Mali a également confirmé le retour de son ambassadeur en Algérie, rappelé en avril 2025, tandis qu'Alger a annoncé le retour de son représentant diplomatique à Bamako. Ces mesures mettent fin à plus de quinze mois de brouille diplomatique entre les deux États. (Source Africa Radio)

Sénégal : Diomaye Faye prépare le congrès fondateur de son parti

Après l’annonce de la création d’une nouvelle formation politique destinée à fédérer ses soutiens, le président Bassirou Diomaye Faye poursuit les consultations avec les élus locaux. Un congrès constitutif est annoncé le 8 août prochain à Dakar pour consacrer la naissance de ce parti.

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé la tenue, le 8 août prochain à Dakar Arena, du congrès constitutif de la nouvelle formation politique destinée à regrouper les forces qui le soutiennent, marquant une nouvelle étape dans la structuration de sa majorité.

L’annonce de ce rendez-vous intervient après une série de consultations engagées avec les élus locaux de la coalition « Diomaye Président ». Samedi 11 juillet, le chef de l’État sénégalais a reçu au Palais de la République des maires des départements de Mbour, Mbacké, Linguère et Bakel, quelques jours après une première rencontre avec 306 maires venus des 14 régions du Sénégal. (Source Apanews)

Bénin : Patrice Talon à la tête du Sénat, l’hypothèse d’un retour au cœur du pouvoir institutionnel

A moins de trois semaines de l’installation officielle du Sénat une question revient fréquemment dans les débats politiques au Bénin : Patrice Talon pourrait-il devenir le premier président de cette nouvelle chambre parlementaire ?

Ancien chef de l’État appelé à siéger de droit dans cette institution, l’ancien président dispose de plusieurs atouts qui renforcent cette hypothèse, même si aucune décision officielle n’a encore été annoncée.

Le départ de Patrice Talon du Palais de la Marina le dimanche 24 mai 2026 ne signifie pas nécessairement son retrait complet de la scène politique béninoise. Après deux mandats à la tête du pays, l’ancien président pourrait retrouver un rôle institutionnel de premier plan à travers le Sénat, une chambre haute créée à la faveur de la révision constitutionnelle adoptée en 2025. (Source Afrik.com)

Afrique-Russie : Sergueï Lavrov lance la contre-offensive pour le contrôle des ressources et des alliances

De l'Éthiopie au Sahel, le Kremlin déploie une stratégie mêlant nucléaire, défense, minerais et diplomatie économique pour concurrencer l'Occident, la Chine et les puissances du Golfe sur le continent.

La nouvelle tournée africaine du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, confirme une mutation profonde de la stratégie de Moscou sur le continent. Derrière les rencontres officielles à Addis-Abeba puis à Niamey se dessine une ambition beaucoup plus vaste : transformer l'influence militaire acquise ces dernières années en une présence économique, industrielle, énergétique et diplomatique durable.

Cette évolution répond à un impératif stratégique. Si les sociétés militaires russes ont permis à Moscou de renforcer rapidement sa présence au Sahel, cette influence demeure fragile sans relais économiques. Les coulisses diplomatiques révèlent ainsi que le Kremlin souhaite désormais sécuriser des partenariats de long terme, capables de résister aux alternances politiques africaines. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Madagascar : Assemblée nationale - Une session extraordinaire sur fond de tensions sociales

L'Assemblée nationale démarre une session extraordinaire incessamment. Un rendez-vous qui se tiendra sur fond de tensions en raison de la recrudescence de l'insécurité.

Tendue. Ce mot résume la situation socio-politique dans le pays actuellement. C'est dans ce contexte pesant que démarrera la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Une session impromptue à la demande des députés et actée par un décret de convocation pris en Conseil des ministres, mardi.

Selon des sources à la Chambre basse, le décret convoquant la session extraordinaire ne serait pas encore parvenu à Tsimbazaza. L'acte réglementaire fixe pourtant la date, l'ordre du jour et la durée des débats qui ne doit pas dépasser douze jours. Du côté du bureau permanent de l'institution, c'est le silence radio jusqu'à l'heure actuelle. (Source L’Express de Madagascar)

Violences post-électorales : Issa Tchiroma dépose deux plaintes pénales en Suisse contre le pouvoir de Yaoundé

L’opposant camerounais Issa Tchiroma Bakary, réfugié en Gambie depuis novembre 2025, a annoncé avoir déposé deux plaintes pénales devant les autorités judiciaires suisses pour « massacres et actes de répression » commis après la présidentielle contestée du 12 octobre 2025.

Saisies sur le fondement du principe de compétence universelle, ces poursuites visent à établir la responsabilité de hauts responsables du régime de Yaoundé dans les violences ayant émaillé la contestation des résultats.

L’ancien ministre, qui se présente comme le « président élu », n’a pas attendu l’issue d’une procédure similaire engagée en France le 12 juin 2026 pour élargir son offensive judiciaire sur la scène internationale. (Source Africapresse)

Libye : Pas d’« engagements majeurs » malgré la rencontre des chefs d’état-major des autorités rivales

Pour Jalel Harchaoui, spécialiste de la Libye, pays divisé entre deux pouvoirs rivaux, la rencontre du 12 juillet 2026 entre les chefs d’état-major de l’Est et de Tripoli, voulue notamment par les États-Unis, ne traduit pas d’« engagements majeurs ». L’analyste pointe également un accent mis sur le nord du pays, alors que « pour l'instant, les problèmes sécuritaires de cette année ont eu lieu plutôt dans le sud du pays ».

Une nouvelle rencontre a eu lieu en Libye, le 12 juillet 2026, entre chefs d'état-major de l'Est et de l'Ouest. D'un côté, celui de l'armée officielle de la Libye occidentale – reconnue par l'ONU – Salah Eddine Al-Namroush, et de l'autre, Khaled Haftar, un des fils du maréchal Khalifa Haftar.

Une rencontre à Syrte, ville choisie pour sa situation géographique, exactement au milieu de la côte libyenne : elle sépare virtuellement l'est et l'ouest de la Libye. Une rencontre voulue par les États-Unis qui y travaillent depuis mi-avril. L'administration Trump a fait de la réunification politique, économique et militaire de la Libye un de ses thèmes récurrents. (Source RFI)

Burkina Faso : Forum politique de haut niveau sur le développement durable - Le pays porte la voix de la souveraineté et de la résilience

Le Burkina a présenté son troisième rapport national volontaire sur la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable (ODD) sur la période 2016-2025, le 10 juillet 2026, à New York, au cours du forum politique de haut niveau sur le développement durable. Ce rapport synthétise une décennie de progrès socioéconomiques d'un pays ayant fait le choix de la souveraineté économique et du développement dans un contexte d'adversités sans précédent.

« 10 années de progrès, mais aussi d'épreuves. 10 années au cours desquelles, le Burkina a dû apprendre à poursuivre son développement dans l'adversité, à transformer les crises en défis, à se relever et à compter davantage sur ses propres forces ».

Telle est la situation d'une décennie d'évolution du pays des Hommes intègres, résumée dans son troisième rapport national volontaire sur la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable (ODD), et présenté par le ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, le 10 juillet 2026, à New York, au forum politique de haut niveau sur le développement durable, organisé par le Conseil économique et social des Nations unies. (Source Sidwaya)

Togo : L'IA au service des langues locales

Le Togo veut donner une place à ses dizaines de langues vernaculaires* dans le monde de l'intelligence artificielle.

Le gouvernement lance une initiative pour développer des modèles d'IA capables de comprendre et de parler ces langues, avec un double objectif : améliorer l'accès aux services publics numériques et combler la sous-représentation chronique des langues africaines dans les systèmes d'IA.

Annoncé cette semaine à Genève lors du sommet 'AI for Good', le projet réunit Togo AI Lab, la plateforme africaine Zindi et l'entreprise technologique togolaise Umbaji. Il s'inscrit dans la stratégie nationale d'IA du Togo, qui vise à renforcer l'inclusion numérique à travers des services capables de fonctionner en langues locales. (Source Togonews)