Ile Maurice: Une messe célébrée à Triolet en l'honneur de ceux qui font vivre le commerce mondial

Le 25 juin, le monde entier célébrait la Journée des gens de mer, reconnue par les Nations unies depuis 2010. Son message est clair : rendre hommage à celles et ceux qui, loin de leurs proches, sillonnent les océans pour approvisionner la planète.

Le thème de cette année, «Au service du commerce mondial. À l'épreuve des risques», rappelle une vérité essentielle : les gens de mer ne doivent jamais devenir les victimes ni les otages des conflits géopolitiques.

Dans son message, le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, soulignait le courage de ces hommes et de ces femmes : «Ce sont les navires et les gens de mer qui maintiennent le monde à flot. [...] Rendons hommage à leur courage et à leur savoir-faire, et tenons-nous à leurs côtés contre vents et marées.» Près de 90 % des biens que nous consommons de la nourriture aux médicaments, en passant par le carburant parviennent au monde par voie maritime.

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À Maurice, cette réalité résonne tout particulièrement. Ce dimanche 12 juillet, une messe a été organisée par l'antenne mauricienne de l'Apostolat de la Mer - Stella Maris -- organisme catholique qui oeuvre depuis 1920 en faveur des marins et des pêcheurs du monde entier a été célébrée par Mgr Jean Michael Durhône à 10 heures, en l'église de Notre-Dame-de-Fatima, à Triolet. Étaient présents à l'office, de nombreux pêcheurs venus témoigner de leur activité ou encore Maurice Allet, président de la Mauritius Ports Authority.