Cameroun: Dans les églises de réveil, les fermetures annoncées par le gouvernement font réagir

Le ministre de l'Administration territoriale prévoit la fermeture de 1 400 églises de réveil jugées illégales, suite au décès fin juin, d'une fillette de 11 ans. La présumée coupable a été présentée comme membre d'une église de réveil. Dans les églises de réveil justement, la mesure fait parler et plusieurs parlent de persécution, tandis que d'autres s'empressent de se rattacher à des églises légales.

La nuit est déjà tombée sur le Nouveau Quartier, à Étoudi. Pourtant, les voix ne faiblissent pas. Des chants, des battements de mains rythment les répétitions d'un culte prévu pour le lendemain. Dans ce sous-quartier marécageux, où les églises de réveil se succèdent, la régularité de l'église est un sujet complexe.

« Nous, on vient seulement à l'église, on ne cherche pas à savoir si c'est légalisé ou pas. On vient chercher Dieu. »

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Quelques mètres plus loin, dans cette autre église, on assure être dans la légalité, mais le pasteur Guy explique que son assemblée n'est pas une structure indépendante, mais une branche rattachée à une confession plus importante reconnue par l'État. « Nous ne sommes pas là parce que nous voulons piétiner les os ou bien pour dépouiller les hommes. Non, ce n'est pas la mission que le Seigneur nous a envoyé. »

Le gouvernement justifie cette offensive par la multiplication des lieux de culte installés sans cadre légal après le meurtre d'une fillette de 11 ans attribué à une fidèle qui aurait agi sous l'influence d'un prétendu prophète. En 2025, près de 200 églises de réveil avaient été fermées dans le 4e arrondissement de Yaoundé.