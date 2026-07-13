Sénégal: Le sélectionneur Pape Thiaw limogé après un Mondial décevant

Pape Thiaw n'est plus le sélectionneur du Sénégal. Il paie ainsi les mauvais résultats des Lions au mondial 2026. Une défaite face à la France, une contre la Norvège et puis une élimination en 16e de finale par la Belgique. La Fédération sénégalaise de football a pris la décision de se séparer de Thiaw. La nouvelle est tombée au milieu de la nuit à l'issue d'une longue réunion.

Après la polémique liée à au contrat du sélectionneur, place à présent au feuilleton de son limogeage. On savait que la réunion d'urgence du comité exécutif de la Fédération sénégalaise s'annonçait délicate. Les débats ont en effet duré toute la journée de samedi avec pour conclusion, un communiqué lu par le porte-parole de la FSF officialisant la fin du mandat de Pape Thiaw. Communiqué qui mentionne au passage une élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde alors que c'est bien en seizièmes que les Lions ont été sortis.

« La Fédération sénégalaise de football informe l'opinion publique qu'à l'issue de la réunion du comité exécutif tenue ce samedi 11 juillet 2026, il a été décidé d'engager une procédure de cessation de fonction du sélectionneur national, Monsieur Pape Thiaw. Ainsi que de l'ensemble de son staff technique » , a expliqué dans une courte déclaration le représentant de la Fédération, à l'issue de 14 heures de réunion.

Le patron de la sélection paie donc la note d'un Mondial décevant : trois défaites, une qualification sur le fil grâce à un large mais logique succès face à l'Irak, avant une incompréhensible élimination face à la Belgique en 16e de finale après avoir mené 2-0 jusqu'à 10 minutes de la fin. Une nette contreperformance pour les Sénégalais, arrivés à la Coupe du Monde avec de grandes ambitions mais peu aidés par de nombreux dysfonctionnements au sein de la Tanière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Après une évaluation approfondie des résultats sportifs et des perspectives de la sélection nationale, le comité exécutif a estimé nécessaire d'engager une procédure. Dans l'intérêt supérieur du football sénégalais. »

Le président de la Fédération, Abdoulaye Fall, tiendra lundi une conférence de presse pour préciser les raisons du limogeage de Pape Thiaw. Des explications sont attendues autour du sélectionneur et, au-delà, sur la gestion de ce Mondial par la Federation. Le bilan de Pape Thiaw, après deux ans sur le banc du Sénégal : 27 matchs, 16 victoires dont une CAN gagnée ou perdue, c'est selon, face au Maroc en janvier dernier. Le désormais ex-sélectionneur était parti au Mondial sans contrat et avec plusieurs mois d'arriérés de salaires.