Algérie: Le président de la République présente ses condoléances

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, dimanche, un message de condoléances à son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, Emir de l'Etat frère du Qatar, suite au décès de l'émir père du Qatar, Cheikh Hamad ben Khalifa Al-Thani.

"C'est avec une profonde affliction et une grande tristesse que j'ai appris le décès de l'émir père du Qatar Cheikh Hamad ben Khalifa Al-Thani.

Suite à cette douloureuse épreuve et immense perte, je tiens à présenter à Votre Altesse mes sincères condoléances et ma profonde solidarité et compassion, ainsi qu'à l'honorable famille endeuillée et attristée par la perte de l'un des grands bâtisseurs de l'Etat frère du Qatar, et d'un dirigeant arabe reconnu pour sa sagesse et pour toutes ses contributions en faveur des causes arabes, priant Allah Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de vous prêter patience et réconfort", lit-on dans le message de condoléances du président de la République.

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"Le défunt Cheikh entretenait une relation particulière avec l'Algérie qu'il aimait, un sentiment noble que l'Algérie lui a bien rendu, tout en tissant avec elle des liens solides à travers ses nombreuses visites marquantes. Je prie Allah d'accorder sa Sainte miséricorde au Cheikh Hamad, et de l'accueillir parmi les vertueux en Son vaste paradis.

A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons", a-t-il ajouté dans son message.