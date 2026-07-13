Ile Maurice: Après une chute, un chauffeur de taxi succombe à une septicémie

Un chauffeur de taxi, âgé de 44 ans, est décédé vendredi 10 juillet à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo après avoir développé une septicémie à la suite d'une chute survenue à son domicile à Quatre-Cocos.

Selon les informations recueillies, l'homme était tombé dans les escaliers le 27 juin alors qu'il rentrait chez lui. Il aurait perdu l'équilibre avant que sa tête ne heurte un bloc de béton. Sa mère, qui a rapporté l'incident aux autorités, affirme qu'il était sous l'influence de l'alcool au moment de l'accident et qu'elle ne suspecte aucun acte criminel.

Transporté à hôpital Sir Anerood Jugnauth (SAJ) puis transféré à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, il avait été admis en soins intensifs neurologiques dans un état critique. Malgré les traitements, il est décédé près de deux semaines plus tard. L'autopsie, pratiquée hier, samedi 11 juillet, par le Dr Chamane a attribué le décès à une septicémie, considérée comme une cause naturelle.

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Ces derniers mois, plusieurs décès attribués à une septicémie ont été enregistrés, notamment chez des patients hospitalisés après un accident ou une infection. Les professionnels de santé rappellent qu'un diagnostic précoce et un traitement rapide demeurent les meilleurs moyens de réduire le risque de décès.

La septicémie est une réaction excessive de l'organisme face à une infection pouvant entraîner une défaillance en chaîne d'organes si elle n'est pas prise en charge rapidement. Une simple plaie infectée, une blessure ou une infection postopératoire peuvent évoluer vers cette urgence médicale potentiellement létale.