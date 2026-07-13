Ile Maurice: Il emploie un travailleur étranger sans permis et écope de Rs 90 000 d'amende

La justice mauricienne a sanctionné, le 10 juillet dernier, un nouveau cas d'infraction à la législation encadrant l'emploi de ressortissants étrangers. Un homme de 44 ans, domicilié à Camp-Carol, au Bouchon, a été reconnu coupable par la cour de district de Grand-Port pour avoir recruté un étranger sans permis de travail valide.

Il a écopé une amende de Rs 90 000, un montant bien inférieur au plafond prévu par la loi, qui prévoit des sanctions pouvant atteindre Rs 500 000, ainsi qu'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans.

L'affaire découle d'une enquête menée par l'unité de lutte contre la traite des êtres humains, rattachée au Central Criminal Investigation Department (CCID). Le quadragénaire avait sciemment embauché un travailleur sans s'assurer de la régularité de sa situation administrative, en violation de la «Non-Citizens (Employment Restrictions) Act», qui encadre l'accès des étrangers au marché du travail local.

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Par cette condamnation, les autorités entendent rappeler que les contrôles ne ciblent pas uniquement les étrangers en situation irrégulière, qu'il s'agisse de leur séjour ou de l'exercice d'une activité professionnelle, mais également les employeurs qui, délibérément ou par négligence, ne respectent pas les procédures légales de recrutement.

La police a réaffirmé sa volonté de poursuivre ces opérations de contrôle dans un contexte où l'emploi de main-d'oeuvre étrangère non déclarée dans des secteurs économiques à forte demande demeure une problématique.