Ile Maurice: La transition numérique gagne du terrain, des ménages à l'économie

De l'utilisation des technologies au sein des ménages aux performances économiques, le numérique progresse. Les nouvelles données de Statistics Mauritius sur les Technologies de l'information et de la communication (TIC), publiées le 10 juillet, montrent une population davantage connectée, des usages qui évoluent et un secteur qui renforce progressivement sa contribution à l'économie. Si certains segments traditionnels des télécommunications semblent atteindre une phase de maturité, la progression du haut débit, l'essor des services numériques et la croissance des exportations de services TIC confirment la progression d'une économie davantage tournée vers le numérique.

Cette transformation se reflète d'abord dans les ménages. En 2024, 88,6 % des ménages disposaient d'un smartphone, contre 81,4 % en 2020. L'accès à Internet à domicile a également enregistré une progression importante, passant de 72,6 % à 85,8 % en quatre ans. L'évolution la plus marquée concerne les équipements connectés : la proportion de ménages possédant une Smart TV est passée de 37,7 % en 2020 à 70,2 % en 2024. Par ailleurs, 46,2 % des ménages disposaient d'un abonnement à des chaînes de télévision payantes en 2024.

Au niveau des particuliers, en 2024, 93 % des personnes âgées de cinq ans et plus utilisaient un téléphone mobile, contre environ 91 % en 2020. L'utilisation de l'ordinateur reste toutefois relativement stable, avec 47,5 % d'utilisateurs en 2024, contre 46,8 % quatre ans auparavant. La principale évolution concerne Internet : 83,2 % des personnes âgées de 12 ans et plus étaient des utilisateurs d'Internet en 2024, contre 68,3 % en 2020.

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Cette progression est largement portée par les jeunes générations. Les 12-19 ans affichent un taux d'utilisation d'Internet de 97,5 % en 2024, contre 94,3 % en 2020, tandis que les 20-29 ans atteignent 98,6 %, contre 96,1 % quatre ans plus tôt. Les personnes âgées de 60 ans et plus restent les moins connectées, notamment en matière d'utilisation d'ordinateurs, avec seulement 12,6 % d'utilisateurs en 2024. Toutefois, cette catégorie connaît un rattrapage important : leur taux d'utilisation d'Internet est passé de 26,2 % en 2020 à 53 % en 2024, confirmant une diffusion progressive du numérique au-delà des générations les plus jeunes.

Les usages d'Internet évoluent également. La communication en ligne domine désormais les pratiques numériques. Les appels via Internet sont devenus l'usage le plus répandu, avec 96,5 % des internautes concernés en 2024, contre 67,4 % en 2020. Les réseaux sociaux restent très présents, avec 89,1 % d'utilisation, tandis que le divertissement en ligne concerne 84,1 % des utilisateurs.

Internet devient aussi progressivement un outil d'accès aux services. Les services bancaires en ligne enregistrent une progression importante pour atteindre 36,1 % des utilisateurs. Les achats en ligne concernent désormais 25,4 % de la population, tandis que l'utilisation d'Internet à des fins éducatives atteint 28,6 %.

À l'inverse, certains usages traditionnels reculent légèrement : la consultation de journaux, magazines ou livres en ligne passe de 43,1 % en 2020 à 38 % en 2024, illustrant un déplacement des pratiques vers des usages davantage interactifs et transactionnels.

Cette évolution des comportements se retrouve également dans les communications classiques. En 2025, le nombre d'appels locaux effectués depuis les téléphones mobiles a diminué de 10,1 %, passant d'environ 1,06 milliard à 957 millions d'appels. Dans le même temps, le nombre de SMS envoyés a reculé de 20 %, passant de 301,9 millions à 241,4 millions. Ces tendances témoignent de la montée en puissance des applications et services de communication en ligne.

Sur le plan des infrastructures, le développement numérique se poursuit. À fin 2025, le pays comptait deux opérateurs de téléphonie fixe, trois opérateurs mobiles et 11 fournisseurs d'accès à Internet. La couverture mobile demeure quasi totale, avec 99 % de la population couverte par un réseau mobile.

Le nombre d'abonnements Internet continue de progresser. Il atteint 2,24 millions en 2025, contre 2,22 millions en 2024, soit une hausse de 1,1 %. Le haut débit représente désormais 99,5 % des abonnements Internet, dont 84 % reposent sur les réseaux mobiles. Le nombre d'abonnements Internet pour 100 habitants passe ainsi de 178,1 à 180,5 entre 2024 et 2025.

Toutefois, certains indicateurs montrent que le marché des télécommunications entre dans une phase de maturité. Le nombre total d'abonnements mobiles recule de 1,8 %, passant d'environ 2,20 millions en 2024 à 2,16 millions en 2025. Cette baisse est principalement liée au recul des abonnements prépayés, qui diminuent de 4,6 %, alors que les abonnements postpayés progressent de 11,7 %.

La consommation de données poursuit néanmoins sa progression. L'utilisation de la bande passante internationale atteint 389 836 Mbit/s en 2025, contre 354 517 Mbit/s en 2024, soit une hausse significative. Le volume de téléchargements augmente également de 1,6 %, tandis que les téléversements progressent de 4,7 %. Parallèlement, le coût relatif des services numériques poursuit une tendance favorable : le tarif d'un abonnement fixe haut débit représente désormais 0,8 % du revenu national brut par habitant, contre 0,9 % en 2024, tandis que le poids relatif d'une offre mobile combinant données, appels et SMS passe de 0,7 % à 0,6 %.

Dans l'économie

Au-delà des usages numériques, le secteur des TIC consolide sa place dans l'économie. En 2025, il a généré une valeur ajoutée de Rs 36,3 milliards, contre Rs 33,9 milliards en 2024, soit une hausse de 6,9 %. Sa contribution à la valeur ajoutée brute demeure stable à 5,7 %, tandis que sa croissance réelle s'est établie à 4,5 %, après 4 % l'année précédente.

La création de richesse dans ce secteur repose principalement sur les activités de programmation informatique, de conseil et de services d'information, qui représentent environ 43 % de la valeur ajoutée produite. Elles sont suivies par les télécommunications, qui comptent pour 22 %, les centres d'appels avec 17 %, et le commerce de gros et de détail avec 14 %.

Cette évolution s'accompagne d'une adoption largement généralisée des outils numériques dans les entreprises. Parmi les grands établissements employant 10 personnes ou plus, 99,4 % disposaient d'ordinateurs en 2025, contre 99,3 % en 2024. L'accès à Internet reste également quasi universel, avec 99,2 % des entreprises connectées, un taux identique à celui enregistré un an plus tôt. En revanche, l'utilisation d'Internet pour les achats professionnels affiche un léger repli : la proportion d'entreprises ayant effectué des commandes en ligne est passée de 56,6 % en 2024 à 56,1 % en 2025. Malgré cette baisse marginale, ces données montrent que les outils numériques sont désormais profondément intégrés dans le fonctionnement des entreprises.

Cette dynamique ne s'est toutefois pas traduite par une progression de l'emploi dans le secteur. Le nombre de grandes entreprises opérant dans le secteur des TIC est passé de 106 en 2024 à 103 en 2025, tandis que les effectifs ont diminué de 17 900 salariés à 17 560 salariés, soit un recul de 1,9 %. Le secteur représente néanmoins toujours 5,7 % de l'emploi total.

Sur le plan extérieur, les services numériques poursuivent leur expansion. Entre 2024 et 2025, les exportations de biens et services des TIC ont progressé de 16,9 % pour atteindre Rs 10,5 milliards. Cette croissance est principalement portée par les services, dont les exportations ont augmenté de 21,5 %, passant de Rs 7,9 milliards à Rs 9,6 milliards. À l'inverse, les exportations de biens ont reculé de 18,7 %, confirmant l'évolution du secteur vers une économie davantage tournée vers les services numériques à forte valeur ajoutée.