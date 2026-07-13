Congo-Kinshasa: Est du pays - Importants combats entre l'armée et l'AFC/M23 allié au groupe Twirwaneho

Les combats se sont poursuivis toute la semaine dans plusieurs villages des territoires d'Uvira et Fizi au Sud-Kivu entre, d'une part, l'armée congolaise appuyée par les combattants Wazalendo et l'armée burundaise, et d'autre part la coalition AFC/M23 soutenue par le Rwanda. Les combats se sont intensifiés dans la zone depuis la récente tentative de l'armée congolaise de reprendre le contrôle de Minembwe occupé depuis l'année dernière par le groupe d'autodéfense locale Twirwaneho, allié de l'AFC/M23.

Sur place, les réseaux téléphoniques restent coupés, des milliers de ménages ont fui leurs villages en direction de la ville de Baraka où ils vivent dans des écoles, églises, chantiers en construction ou familles d'accueil. Le président de la société civile de Fizi regrette que « plusieurs enfants aient raté l'année scolaire » et que de nombreux déplacés vivent sans assistance humanitaire. La société civile de Fizi condamne le bombardement d'une partie de l'hôpital de Minembwe, la destruction des champs et villages.

Selon l'administrateur du territoire de Fizi, c'est une « tragédie humanitaire inacceptable ». Il dénombre plus de 50 civils tués depuis mi-juin suite aux bombardements par drones.

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Des sources concordantes affirment que la coalition AFC/M23-Twirwaneho occupe le village stratégique appelé Point zéro et ses environs, situé à cheval sur les territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga. Une délégation composée des hauts responsables de l'AFC/M23 (Bertrand Bisimwa et Freddy Kaniki) en provenance de Goma a séjourné à Minembwe pour réconforter la population locale.

Le porte-parole des opérations militaires des FARDC dans la zone, le lieutenant Reagan Kalonji, met en garde face aux fausses informations distillées, selon lui, sur les réseaux sociaux.