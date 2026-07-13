Congo-Kinshasa: MSF appelle le Fonds mondial à maintenir le Nord-Kivu dans ses priorités concernant le paludisme

En République démocratique du Congo (RDC), Médecins sans frontières (MSF) s'inquiète d'une baisse des financements à venir concernant la lutte contre le paludisme au Nord-Kivu, une province de l'est du pays en proie aux conflits armés. Selon l'ONG, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pourrait sortir la province des priorités pour le prochain plan (2027, 2028 et 2029), en raison d'une baisse des financements internationaux.

Face à une future baisse des financements, MSF craint que la situation sanitaire ne se dégrade encore plus dans cette zone qui, depuis plusieurs années, connaît déjà une crise humanitaire et des difficultés d'approvisionnement qui impactent fortement le système de santé.

Joint par RFI, Stéphane Doyon, responsable de programme à Médecins sans frontières France, nous explique le pourquoi de cette inquiétude.

« Là où nous sommes soucieux, c'est que si jamais le Nord-Kivu est retiré du projet du Fonds mondial, la plupart des traitements que l'on voit arriver dans les centres qui ne sont pas fournis par Médecins sans frontières et qui proviennent du Fonds mondial, eh bien ces traitements n'y arriveraient plus. Au niveau de Médecins sans frontières, on ne peut pas se substituer au Fonds mondial pour l'ensemble d'une province et donc la situation serait très critique.

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« Le paludisme est la principale cause de consultations que nous observons dans nos centres de santé. La priorité, pour nous, c'est vraiment de réintégrer le support du paludisme à cette province du Nord-Kivu qui est vraiment très affectée et qui, au niveau sanitaire, est une des zones les plus critiques, actuellement. Au Nord-Kivu, on le voit, il y a des épidémies de rougeole, des épidémies de choléra. La population a été beaucoup meurtrie par la guerre et a vraiment besoin d'un soutien externe », tient à souligner Stéphane Doyon, responsable de programme à MSF France.