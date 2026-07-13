Madagascar: Volleyball/Zone 7 U18 - Yandi, Yallan et Allan viennent en renfort

Plus que trois semaines. Madagascar abritera la première édition du championnat d'Afrique de la zone 7 des U18, au palais des Sports à Mahamasina, du 5 au 10 août. La Fédération malgache de volleyball alignera deux équipes féminines et une équipe masculine. Les présélectionnés sont en regroupement depuis avril. Trois expatriés du Canada renforceront la sélection masculine.

L'un d'entre eux, Allan Jarvis Rakotoarisoa, est déjà au pays et rejoindra le groupe des locaux à partir de ce lundi. L'arrivée des deux autres, les frères Yandi Fy Ifaliana Rakotondraibe et Yallan Fy Iarovana Natolotriniavo, est attendue prochainement. Yandi, qui évolue au club de Lynx, est champion provincial et régional du Québec en ligue D2 et en ligue collégiale en 2025. Il a ravi le prix de la meilleure progression et a intégré la présélection et la pré-relève de l'équipe du Québec en 2024-2025.

Yallan, qui joue au Panthère juvénile D1 en ligue scolaire et au Condors U16-U18 en ligue civile, est, quant à lui, vice-champion principal scolaire et civil, champion régional scolaire cette année et membre de l'équipe espoir régionale du Québec. Il est champion provincial scolaire et membre de l'équipe étoile des cadets en 2025. Yandi et Yallan attendent, pour le moment, la régularisation de leurs dossiers administratifs pour pouvoir venir renforcer la sélection nationale.