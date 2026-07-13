Tunisie: Canicule - Une seule région tunisienne échappe à l'alerte, le reste du pays sous vigilance

La vague de chaleur qui touche actuellement la Tunisie concerne une grande partie du territoire national. Selon la dernière carte de vigilance météorologique publiée par l'Institut national de la météorologie (INM), une seule région reste sans vigilance particulière : le gouvernorat de Nabeul, dans le Cap Bon.

Alors que 10 gouvernorats sont déjà placés en vigilance orange, correspondant à un niveau de danger élevé en raison des fortes chaleurs et des coups de sirocco, le reste du pays demeure sous vigilance jaune, appelant à la prudence face aux conditions météorologiques.

Les régions concernées par la vigilance orange sont Jendouba, Béja, Siliana, Kairouan, Sidi Bouzid, Sousse, Monastir, Mahdia, Tozeur et Kébili.

Une carte de vigilance largement colorée par la chaleur

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Cette situation intervient alors que les températures connaissent une nouvelle hausse dimanche 12 juillet 2026. Les maximales varient entre 35 et 40°C dans les zones côtières, tandis qu'elles atteignent 41 à 45°C dans plusieurs autres régions, avec un pic pouvant atteindre 46°C à Kairouan, accompagné localement de vents de sirocco.

Si le Cap Bon reste pour le moment en dehors des niveaux de vigilance, l'ensemble du territoire reste marqué par des conditions estivales difficiles, nécessitant une attention particulière, notamment pour les activités exposées au soleil ou à la chaleur.

Les personnes vulnérables particulièrement exposées

Face à cet épisode de chaleur, les autorités sanitaires rappellent que certains groupes sont davantage exposés aux risques liés aux températures élevées : personnes âgées, enfants, personnes souffrant de maladies chroniques, personnes isolées ou encore celles travaillant en extérieur.

Les risques principaux sont la déshydratation et le coup de chaleur, dont les signes peuvent inclure une forte fièvre dépassant 40°C, une peau chaude et sèche, des maux de tête, des nausées, une confusion, voire une perte de connaissance.

Les gestes à adopter

Pour limiter les effets de la chaleur, les recommandations restent les mêmes : boire régulièrement de l'eau, même sans ressentir la soif ; éviter de s'exposer directement au soleil entre 11h et 16h ; privilégier les endroits frais ou climatisés ; porter des vêtements légers, amples et de couleur claire ; protéger la tête avec un chapeau ou une casquette ; limiter les efforts physiques durant les heures les plus chaudes ; maintenir les habitations fraîches en fermant volets et fenêtres durant la journée et en aérant la nuit.

Les autorités appellent également à une vigilance accrue envers les enfants et les personnes âgées. En cas de malaise ou de symptômes inquiétants liés à la chaleur, il est recommandé de contacter les services médicaux ou la Protection civile au 198.