Tunisie: Nabeul - Deux tortues marines sauvées après avoir été piégées dans des filets de pêche

Une scène porteuse d'espoir pour la protection de la biodiversité marine a été largement relayée ce dimanche 12 juillet 2026 sur les réseaux sociaux. Une vidéo publiée sur Facebook montre le sauvetage de deux tortues marines retrouvées coincées dans des filets de pêche au large de la plage de Sidi El Mehresi, dans le gouvernorat de Nabeul.

Selon les images et vidéo diffusées, des citoyens présents sur les lieux sont intervenus pour libérer les deux animaux, pris au piège dans les engins de pêche abandonnés ou dérivants. Leur intervention a permis aux tortues de retrouver leur liberté et de regagner la mer.

Ce geste, simple mais décisif, rappelle une nouvelle fois l'impact des activités humaines sur la faune marine et l'importance de la vigilance collective face aux dangers qui menacent les espèces protégées.

Des victimes fréquentes des filets de pêche

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Les tortues marines figurent parmi les espèces les plus exposées aux captures accidentelles liées à la pêche. En Méditerranée, la tortue caouanne (Caretta caretta) est l'espèce la plus fréquemment observée dans les eaux tunisiennes. Elle utilise notamment les zones côtières du pays pour s'alimenter et certaines plages tunisiennes comme sites de ponte.

Les filets de pêche, lorsqu'ils sont perdus en mer ou laissés sans surveillance, peuvent devenir de véritables pièges. Les tortues qui s'y retrouvent emprisonnées risquent la noyade, car elles doivent remonter régulièrement à la surface pour respirer.

Outre les engins de pêche, ces reptiles marins sont également menacés par la pollution plastique, les collisions avec les bateaux, la dégradation des habitats côtiers ainsi que le dérèglement climatique qui affecte notamment leurs zones de reproduction.

Un rôle essentiel dans l'équilibre marin

Au-delà de leur valeur écologique et patrimoniale, les tortues marines jouent un rôle important dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes océaniques.

Certaines espèces contribuent notamment à contrôler les populations de méduses, qui constituent une partie importante de leur alimentation. En consommant ces organismes, les tortues participent naturellement à la régulation de leur présence dans le milieu marin.

Elles contribuent également au bon fonctionnement des chaînes alimentaires marines et à la santé globale des écosystèmes côtiers. Leur disparition pourrait donc provoquer des déséquilibres affectant plusieurs autres espèces.

Les bons réflexes en cas de rencontre

Face à une tortue marine en difficulté, les spécialistes recommandent d'adopter certains comportements afin d'éviter de lui causer davantage de dommages à l'instar de ne pas tirer brutalement sur une tortue coincée dans un filet, car cela pourrait provoquer des blessures graves ; éviter de la manipuler inutilement ou de la retourner sur le dos, une position qui peut lui être dangereuse ; alerter les services spécialisés ou les associations environnementales compétentes en cas d'animal blessé ou affaibli ; ne jamais abandonner de déchets, notamment des plastiques, sur les plages ou en mer, car ils représentent une menace directe pour la faune marine ; et signaler les filets de pêche abandonnés ou les engins dangereux repérés en mer.

Le sauvetage réalisé à Sidi El Mehresi illustre l'importance de la mobilisation citoyenne dans la protection du patrimoine naturel. Face aux nombreuses pressions qui pèsent sur les océans, chaque intervention peut faire la différence.

Car derrière chaque tortue sauvée, c'est aussi un rappel de la responsabilité collective envers un milieu marin fragile dont dépend l'équilibre écologique, mais également une partie importante des activités humaines liées au littoral.