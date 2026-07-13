Tunisie: Vidéo de pollution présumée à la plage 'La Sirène' à Hammamet - L'APAL apporte des précisions

L'Agence de protection et d'aménagement du littoral (APAL), direction régionale de Nabeul, a démenti les informations diffusées récemment sur les réseaux sociaux faisant état d'un déversement d'eau et d'une pollution de la plage "La Sirène" à Hammamet.

Dans un communiqué publié dimanche 12 juillet 2026, l'agence a précisé que la vidéo largement partagée sur les plateformes numériques ne correspond pas à une situation actuelle, mais remonte à une période antérieure. Elle a assuré que le problème évoqué dans cette séquence avait été traité et résolu au moment des faits.

Des opérations de nettoyage menées sur le site

L'APAL a indiqué que ses équipes, en coordination avec les services de la municipalité de Hammamet et les services régionaux de l'Équipement et de l'Habitat, ont mené samedi et dimanche des opérations d'intervention aux abords de la plage "La Sirène" et de la station de pompage.

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Ces opérations ont notamment porté sur l'enlèvement des gravats de construction et des déchets déposés à proximité du littoral. L'agence a également précisé que le site a été réaménagé, que le sable a fait l'objet d'un tamisage et que des opérations de nettoyage ont été réalisées.

Appel à préserver la propreté des plages

Tout en rassurant les estivants sur la situation de la plage, l'APAL a rappelé l'importance de préserver la propreté du littoral, soulignant que la protection des plages constitue une responsabilité collective.

Elle a appelé les citoyens et les visiteurs à déposer leurs déchets uniquement dans les espaces prévus à cet effet, notamment les conteneurs installés au niveau de la bande de sable ou aux entrées des plages.

L'agence a également invité les citoyens à signaler toute atteinte environnementale constatée sur le littoral via le numéro vert 1820 de la plateforme "Al Jisr", relevant du ministère de l'Environnement.

Alors que la saison estivale connaît une forte affluence sur les plages tunisiennes, les autorités environnementales rappellent régulièrement que la préservation des espaces côtiers dépend aussi du comportement des usagers.

Entre dépôts sauvages de déchets, abandons de gravats et risques de pollution, la surveillance du littoral reste un enjeu majeur pour préserver la qualité des plages et l'attractivité touristique des zones côtières.