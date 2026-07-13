Sénégal: Le Trésor public va continuer à recouvrer les impôts des collectivités territoriales et les droits de douane (Syndicat)

Dakar — Le ministère du Budget a assuré le Syndicat unique des travailleurs du Trésor (SUTT) de sa "position officielle" de laisser l'administration du Trésor continuer à recouvrer les impôts des collectivités territoriales et les droits de douane, a-t-on appris de ladite organisation syndicale, dimanche 12 juillet.

Selon un communiqué du secrétaire général du SUTT, El Hadji Dioumorou Dia, le ministre délégué chargé du Budget, Bassirou Sarr, a informé les membres du bureau exécutif national du syndicat de cette décision.

M. Sarr a reçu la visite des leaders de cette organisation syndicale, vendredi 10 juillet, d'après M. Dia.

"À cette occasion, écrit-il dans le communiqué, le ministre a fait part au syndicat de la position officielle du ministère concernant les projets de transfert du recouvrement des impôts des collectivités territoriales et des droits de douane."

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"Ces missions seront maintenues au sein de l'administration du Trésor", déclare la même source en citant Bassirou Sarr.

Le secrétaire général du SUTT affirme, sur la base des engagements pris par le ministre du Budget, que "des mécanismes et des systèmes d'information plus performants seront mis en place pour renforcer l'efficacité du recouvrement des recettes publiques".

Le Syndicat unique des travailleurs du Trésor dit se réjouir de "ces assurances, qui confortent sa position constamment exprimée en faveur de la préservation des missions historiques du Trésor public".

Il salue le "sens élevé des responsabilités" du ministre du Budget et l'assure de sa "disponibilité à [soutenir] les réformes visant à moderniser l'administration financière, dans l'intérêt exclusif de l'État et des collectivités territoriales".

Le SUTT adresse, par ailleurs, ses remerciements aux travailleurs du Trésor public, dont il salue l'engagement".

Ses dirigeants avaient déposé un préavis de grève auprès du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Ils voulaient, par cette mesure, protester contre un projet visant à transférer à la Direction générale des impôts et des domaines les missions de recouvrement des impôts des collectivités territoriales et des droits de douane.