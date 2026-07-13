Algérie: Baccalauréat 2026 - Le taux national de réussite atteint 56,18 %

12 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le taux national de réussite à l'examen du Baccalauréat (session juin 2026) a atteint 56,18 %, a annoncé, dimanche à Alger, le ministre de l'Education nationale, M. Mohammed Seghir Sadaoui.

Lors d'une conférence de presse, M. Sadaoui a précisé que 588.611 élèves scolarisés ont passé les épreuves du baccalauréat cette année, dont 327.029 ont été admis.

S'agissant des candidats libres, leur nombre s'élevait à 612.278, dont 97.000 admis, soit un taux de réussite de 31,43 %.

Un total de 1.232 candidats, scolarisés et libres, ont obtenu la mention Excellent (moyenne de 18 et plus), tandis que 21.800 candidats ont obtenu la mention Très Bien (moyenne entre 16 et 18).

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.