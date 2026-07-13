Algérie: Baccalauréat 2026 - Le taux national de réussite atteint 56,18 %

ALGER — Le taux national de réussite à l'examen du Baccalauréat (session juin 2026) a atteint 56,18 %, a annoncé, dimanche à Alger, le ministre de l'Education nationale, M. Mohammed Seghir Sadaoui.

Lors d'une conférence de presse, M. Sadaoui a précisé que 588.611 élèves scolarisés ont passé les épreuves du baccalauréat cette année, dont 327.029 ont été admis.

S'agissant des candidats libres, leur nombre s'élevait à 612.278, dont 97.000 admis, soit un taux de réussite de 31,43 %.

Un total de 1.232 candidats, scolarisés et libres, ont obtenu la mention Excellent (moyenne de 18 et plus), tandis que 21.800 candidats ont obtenu la mention Très Bien (moyenne entre 16 et 18).