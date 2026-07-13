Cote d'Ivoire: Diocèse de San-Pedro/ Fin de l'année pastorale 2025-2026 - Monseigneur Alexis Touably Youlo communie avec la communauté ecclésiale

Le diocèse de San-Pedro a officiellement bouclé son année pastorale 2025-2026. Une apothéose qui a été symbolisée par trois jours de symbiose entre les acteurs religieux du diocèse et leur évêque, Monseigneur Alexis Touably Youlo. En effet, la rencontre tenue du 1er au 3 juillet 2026 dans l'enceinte du Centre Cossé-A-Dio, a permis de faire le point sur les actions menées au cours de l'année écoulée et de définir les grandes orientations pour la prochaine année pastorale.

Prêtres, fidèles et autres responsables religieux ont participé à ce rendez-vous consacré à l'évaluation des activités réalisées dans les différentes paroisses et ramifications diocésaines. Les échanges ont également porté sur les perspectives de l'année pastorale 2026-2027, notamment, les nouvelles orientations pastorales, ainsi que les priorités qui guideront l'action de l'Église diocésaine.

Il s'agit d'un évènement annuel qui s'inscrit dans une dynamique de concertation et de renforcement de la mission catholique. Il constitue un moment privilégié pour harmoniser les actions des différents acteurs engagés dans la vie de l'Église et consolider la vision du diocèse face aux défis à venir.

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Un dîner-gala organisé au sein d'un complexe hôtelier de la place a clôturé l'instant dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle, ponctuée d'interprétations de chants sacrés et de danses. Révélant ainsi des talents artistiques au sein de la communauté religieuse. Et cela, dans une ambiance de convivialité et de communion.

Notons qu'au-delà du bilan dressé, l'évènement constitue l'entame d'une nouvelle dynamique pour le diocèse de San-Pedro, résolument engagé à poursuivre sa mission d'évangélisation auprès des communautés locales et d'ailleurs.