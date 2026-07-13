Afrique de l'Ouest: AES - La Force unifiée cherche encore son cadre et son efficacité

Les ministres de la Défense de la Confédération des États du Sahel (Aes) se sont réunis vendredi 10 juillet à Ouagadougou pour approfondir la « Force unifiée », ce bras armé commun créé par le Mali, le Burkina Faso et le Niger pour conduire des opérations sécuritaires conjointes contre les groupes armés dans l'espace sahélien. La rencontre s'est tenue dans la capitale burkinabè dans un contexte de tensions sécuritaires particulièrement accrues au Mali. Il s'agissait pour les ministres de renforcer le cadre légal autour de cette force confédérale.

Il s'est agi d'examiner et valider l'accord portant statut de la Force unifiée. Ce texte doit compléter l'architecture juridique de la force en définissant les droits, obligations, protections et responsabilités des personnels militaires déployés dans ce cadre. Cette réunion a été présentée comme une étape décisive pour accélérer la montée en puissance de la Force unifiée et consolider son cadre légal.

Plusieurs rencontres depuis 2024

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plusieurs réunions officielles ont jalonné la mise en place progressive de la Force unifiée de l'Aes. D'abord, les chefs d'état-major généraux des armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont réunis à Niamey le 7 mars 2024, puis à Bamako le 8 novembre 2024, dans le cadre des premières concertations militaires consacrées à la construction d'une défense commune et aux modalités de coordination entre les trois armées.

Le 15 avril 2025, à Ouagadougou, ils ont examiné l'évaluation des plans, le protocole additionnel relatif au pilier défense et sécurité, ainsi que les modalités de mise en place de la Force conjointe de l'Aes. La réunion a aussi confirmé la volonté des trois États de bâtir une réponse militaire commune, autonome et souveraine face aux menaces sécuritaires.

Le 20 juin 2025, les ministres de la Défense des trois pays se sont réunis à Bamako pour une première rencontre officielle consacrée à la coordination et à la mise en oeuvre du pilier « défense et sécurité » de la force conjointe. Les travaux ont porté sur la validation de documents stratégiques, l'avant-projet de protocole additionnel en matière de défense et de sécurité, la définition des modalités opérationnelles de la Force unifiée et l'harmonisation des doctrines militaires.

Le 7 novembre 2025, une autre réunion ministérielle s'est tenue à Niamey. Les ministres chargés de la Défense y ont évalué la feuille de route relative à la création de l'état-major intégré de la Force unifiée. Ils ont également entériné les recommandations issues d'une réunion des chefs d'état-major tenue le 15 octobre 2025 et visité le poste de commandement de la Force unifiée installé à la Base aérienne 101 de Niamey.

Le 20 décembre 2025, à Bamako, la cérémonie officielle de remise de l'étendard à la Force unifiée de l'Aes a marqué son entrée en service opérationnel. Cette cérémonie, présidée par le Président malien et Président en exercice de la Confédération des États du Sahel, a réuni les ministres de la Défense, les chefs d'état-major, des responsables politiques et militaires, ainsi que des représentants diplomatiques.

Les 16 et 17 avril 2026, les chefs d'état-major de l'Aes se sont de nouveau réunis à Ouagadougou, après des travaux techniques préparatoires menés par des experts militaires du 7 au 15 avril. Cette rencontre a porté sur la montée en puissance de la Force unifiée, notamment l'augmentation prévue de ses effectifs, l'adaptation de la stratégie de défense commune et l'amélioration de la conduite des opérations sur le terrain.

Attendre pour voir...

Pour les analystes Leylatou Saidou Daoura et Rahinatou Leïla Salia, de l'Institut d'études de sécurité (ISS Africa), la Force unifiée de l'Aes représente une évolution stratégique importante, mais son efficacité dépendra moins de son annonce politique que de sa capacité réelle à fonctionner comme un outil opérationnel commun. Dans cette perspective, les principaux défis concernent la clarté de la chaîne de commandement, la rapidité du partage du renseignement, la disponibilité des moyens aériens, la mobilité des unités et la capacité à maintenir une présence durable dans les zones reconquises. L'expérience des précédentes forces régionales, notamment la Force conjointe du G5 Sahel, montre qu'une force multinationale ne peut produire des résultats durables que si elle dispose d'un financement stable, d'une logistique robuste et d'un système de renseignement efficace.

Selon cette lecture militaire, la Force unifiée peut constituer un atout si elle permet de dépasser les limites des opérations nationales isolées. Les groupes armés actifs au Sahel exploitent les frontières, la mobilité et les failles de coordination entre États. Une force commune peut donc améliorer la poursuite transfrontalière, la planification conjointe et la concentration des efforts dans les zones les plus sensibles, notamment le Liptako-Gourma. Toutefois, son succès dépendra de sa capacité à passer d'une coopération de circonstance à une intégration opérationnelle régulière, avec des procédures communes, des communications sécurisées et des objectifs clairement hiérarchisés.

Pour Fiacre Vidjenagninou, chercheur principal au Behanzin Institute de Cotonou et chercheur associé senior à l'Egmont Institute de Bruxelles, la Force unifiée doit aussi être comprise comme un instrument politique et symbolique. Elle traduit la volonté du Mali, du Burkina Faso et du Niger d'affirmer une souveraineté sécuritaire commune après leur rupture avec plusieurs cadres régionaux et partenariats extérieurs. Cette dimension politique peut favoriser la cohésion entre les trois capitales, mais elle ne suffira pas à stabiliser durablement les territoires si les opérations militaires ne sont pas accompagnées d'un retour des services publics, d'une justice locale accessible, d'une administration de proximité et d'un dialogue avec les populations.

Fiacre Vidjenagninou estime ainsi que la réussite de la Force unifiée dépendra de sa capacité à produire des résultats visibles pour les civils : sécurisation des axes routiers, protection des marchés, retour progressif des déplacés, réduction des attaques et restauration de la confiance entre les populations et les forces de défense. Une victoire strictement militaire resterait fragile si elle n'était pas suivie d'une stabilisation civile. Dans le contexte sahélien, la durabilité de cette force reposera donc sur l'articulation entre action militaire, gouvernance locale, renseignement de terrain et coopération avec les communautés vivant dans les zones frontalières.