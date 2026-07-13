Sénégal: Grand Magal 2026 - Les autorités religieuses réaffirment la nécessité de préserver le caractère sacré de Touba

Touba — Les autorités religieuses de Touba (centre) ont réaffirmé leur volonté de préserver le caractère sacré de la ville à l'approche de l'édition du Grand Magal, appelant les pèlerins et les médias à se conformer aux recommandations du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

Le président du comité d'organisation du Grand Magal et porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a lancé cet appel samedi, lors du lancement des activités préparatoires du Grand Magal.

Cet évènement, prévu en début août prochain, marque la commémoration du départ en exil du fondateur du Mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba (1853-1927). Il est axé sur le thème "Les vertus", selon le Comité d'organisation.

"Touba est une cité religieuse régie par des règles qui s'imposent à tous. Toute initiative contraire aux recommandations du khalife général des Mourides est vouée à l'échec", a-t-il déclaré.

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Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a invité les médias à privilégier une couverture en adéquation avec la vocation religieuse de l'événement, "en mettant en avant les récitals du Saint Coran, les écoles coraniques et les nombreuses mosquées de la ville, tout en évitant la diffusion d'images contraires à l'esprit du Grand Magal".

Il a également rappelé les recommandations du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, concernant le rôle des "Baye Fall" dans la préservation du caractère sacré de Touba.

Selon lui, le Grand Magal 2026 doit demeurer un moment de ferveur religieuse, de recueillement et de communion spirituelle pour l'ensemble des fidèles.