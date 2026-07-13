Sénégal: La FSF rend hommage à Pape Thiaw, artisan du sacre continental et symbole de la fierté nationale

12 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a rendu un vibrant hommage au sélectionneur national sortant Pape Thiaw, saluant son rôle décisif dans la conquête d'un nouveau sacre continental et son engagement à défendre les couleurs du Sénégal avec " fierté"

"Merci, Coach Pape Thiaw. Merci d'avoir porté cette équipe avec passion, humilité et détermination. Merci d'avoir cru en cette génération, d'avoir défendu nos couleurs avec fierté et d'avoir offert au peuple sénégalais un nouveau sacre continental", écrit la FSF sur les réseaux sociaux.

Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé, dans la nuit du samedi à dimanche, avoir déclenché une procédure de licenciement du sélectionneur de l'équipe nationale de football, Pape Bouna Thiaw, ainsi que tous les membres de son staff technique.

Cette décision intervient à la suite de l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal en 16e de finale de la Coupe du monde 2026, ajoute la même source.

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Le Sénégal avait mené au score jusqu'à la 86e minute avant d'être renversé par la Belgique (2-3).

À la suite de cette élimination, de nombreux supporters sénégalais ainsi que plusieurs observateurs ont vivement critiqué les choix tactiques du sélectionneur en fin de rencontre, estimant que les changements opérés ont contribué à désorganiser l'équipe.

"Les chemins se séparent aujourd'hui, mais les souvenirs et l'héritage que vous laissez continueront d'inspirer. Nous vous souhaitons pleine réussite pour la suite de votre parcours. Merci pour tout, Coach", salue l'instance dirigeante du football sénégalais.

Nommé à la tête de la sélection après le départ d'Aliou Cissé, Pape Thiaw a conduit les lions à un deuxième sacre continental en janvier 2026 au Maroc.

Vainqueur du CHAN en 2023 avec l'équipe nationale locale, Pape Thiaw a ensuite été critiqué par les supporters sénégalais pour ses choix tactiques lors de l'élimination des Lions en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

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