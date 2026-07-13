Afrique: Pape Thiaw sur le départ après 31 matchs, 21 victoires et un sacre continental

Dakar — Pape Bouna Thiaw devrait quitter la tête de l'équipe nationale du Sénégal après un mandat de 21 mois marqué notamment par la victoire de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 au Maroc, une qualification à la Coupe du monde 2026 et un bilan de 21 victoires, 5 matchs nuls et 5 défaites, en 31 rencontres.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé, dans la nuit de samedi à dimanche, avoir engagé une procédure de cessation des fonctions du sélectionneur national ainsi que de l'ensemble de son staff technique, à l'issue d'une réunion de son Comité exécutif.

L'instance explique cette décision par une évaluation approfondie des résultats sportifs et des perspectives de l'équipe nationale, après l'élimination des Lions en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique (2-3, après prolongation).

Nommé sélectionneur le 4 octobre 2024 après avoir assuré l'intérim à la suite du départ d'Aliou Cissé, Pape Bouna Thiaw quitte ses fonctions avec un bilan de 31 matchs, 21 victoires, 5 matchs nuls et 5 défaites, dont les trois à la Coupe du monde 2026, respectivement face à la France (1-3), à la Norvège (2-3) et à la Belgique (2-3).

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Sous sa direction, les Lions ont terminé premiers de leur groupe des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 avec sept victoires et trois matchs nuls. Ils ont également remporté la CAN 2025 au terme d'un parcours de sept rencontres en terre marocaine.

Le parcours au Mondial 2026 s'est achevé en seizièmes de finale face à la Belgique (2-3). Le Sénégal, qui menait 2-0 jusqu'à la 86e minute, s'est finalement incliné dans les prolongations.

Les Lions avaient auparavant terminé la phase de groupes avec deux défaites contre la France (1-3) et la Norvège (2-3), avant de décrocher leur qualification en tant que meilleur troisième grâce à une large victoire (5-0) face à l'Irak.

À la suite de cette élimination, plusieurs observateurs et supporters ont critiqué les choix tactiques opérés par le sélectionneur en fin de rencontre contre la Belgique, estimant que les changements effectués avaient contribué à déstabiliser la structure de l'équipe.

Formé à l'ASC Yeggo de Dakar, Pape Bouna Thiaw est devenu, à 45 ans, le 25e sélectionneur de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal depuis Raoul Diagne, premier entraîneur des Lions en 1960.

Membre de la génération historique qui avait atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 2002, l'ancien attaquant aux 16 sélections et cinq buts avait succédé à Aliou Cissé, dont le contrat n'avait pas été renouvelé par le ministère des Sports.

D'abord nommé sélectionneur par intérim pour conduire les Lions lors des éliminatoires de la CAN 2025, il avait rapidement convaincu les dirigeants de la FSF grâce à des résultats probants.

Son parcours lors de ces éliminatoires, avec quatre victoires en autant de matchs, huit buts marqués et aucun encaissé, avait renforcé sa crédibilité. Déjà vainqueur du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2023 avec la sélection locale et ancien premier adjoint d'Aliou Cissé, il incarnait le choix de l'instance fédérale de privilégier l'expertise locale.

Son leadership, sa philosophie de jeu et sa connaissance du groupe avaient été salués par une partie des techniciens, des observateurs et des supporters, favorables à son maintien à la tête de la sélection nationale.

Malgré un bilan comptable largement positif et un titre continental, la fin de l'aventure des Lions à la Coupe du monde 2026 aura conduit la Fédération sénégalaise de football à tourner la page Pape Thiaw, afin "d'engager une procédure dans l'intérêt du football sénégalais".