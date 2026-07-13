Sénégal: Gamou de Dougar - Des fidèles prient pour la paix au pays et dans le monde

Diamniadio — Des fidèles musulmans ont pris part samedi soir, au 18ème Gamou annuel de Dougar, dans la commune de Diamniadio (département de Rufisque), où des prières ont été formulées pour la paix et la stabilité au Sénégal et dans le monde.

"Nous allons prier toute cette nuit pour la paix dans notre pays et dans un monde traversé par des difficultés", a indiqué l'iman ratib de la mosquée de Dougar Mohamadou Lamine Ndong.

La nuit religieuse était organisée par le "Dahiratoul Mouhibilna de Dougar", en présence de plusieurs délégations, venues d'autres localités du Sénégal.

Placé sous l'égide du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, et dédié à la mémoire du défunt Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, le Gamou annuel de Dougar est considéré comme le plus grand événement religieux de la commune de Diamniadio.

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"Nous n'avons jamais cessé de prier pour la paix et nous allons poursuivre cet élan. Ici, chaque vendredi soir, nous organisons des séances prières dans nos mosquées et nous le faisons régulièrement dans nos quartiers", a souligné le guide religieux.

Selon l'imam ratib de la mosquée de Dougar, le Gamou annuel est né des relations privilégiées entre les anciens de cette localité et feu Serigne Babacar Sy. Ces relations ont conduit à la construction de la mosquée de Dougar ainsi qu'à la création du "Dahiratoul Mouhibilna", a-t-il ajouté.

"Et depuis, nous poursuivons cette bonne dynamique. Ce Gamou prend de plus en plus une grande ampleur", a déclaré l'imam ratib de Dougar, Mohamadou Lamine Ndong.