Sénégal: Les acteurs économiques invités à se mobiliser pour le redressement du pays

Dakar — Alioune Abdoulaye Barro, initiateur du panel "Synergie pour le Sénégal : Co-créer le succès économique" a appelé, samedi, les acteurs économiques à unir leurs forces afin de contribuer au redressement de l'économie nationale.

"L'objectif de ce panel est de mobiliser toutes les ressources humaines afin de redresser économiquement et socialement notre pays. Le nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir avec cette volonté de redresser l'économie nationale. Deux ans sont passés et il est urgent de rassembler toutes les ressources humaines du pays", a-t-il expliqué.

Alioune Abdoulaye Barro et ses partenaires se présentent comme des acteurs de développement, convaincus de devoir accompagner l'action du gouvernement sénégalais.

"Accompagner le gouvernement, c'est accompagner les populations sénégalaises. Il faut améliorer les conditions de vie. C'est pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui, non seulement pour aborder cette question, mais aussi pour aller vers les solutions", a-t-il dit.

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Il a exprimé l'espoir de voir que les échanges tenus au cours du panel permettent de dégager des solutions susceptibles de renforcer la contribution des acteurs économiques au redressement du pays.

"Nous avons un gouvernement qu'il faut aider dans l'urgence. A la sortie de cette salle, nous continuerons à trouver des solutions et à poser des actes, afin que cela ne se limite pas à un simple panel où l'on se rencontre pour discuter. Nous allons agir autrement", a promis M. Barro.