Sénégal: Tivaouane - 206 élèves primés pour leurs performances scolaires

Tivaouane — Deux cent six élèves issus de plusieurs établissements du département de Tivaouane, ont été distingués, samedi, lors d'une journée de l'excellence organisée dans la commune éponyme.

Les lauréats sont issus de structures allant de la maternelle au secondaire, dont des apprenants du franco-arabe et de la formation professionnelle.

Des directeurs d'écoles, des responsables de comités de gestion d'école (CGE) et des enseignants ont aussi été honorés, lors de cette fête de l'excellence.

Axée sur le thème "L'école à l'heure de la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation : enjeux et défis", la journée de l'excellence avait comme parrain Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Amine.

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En plus , de parents d'élèves et des lauréats, la rencontre avait enregistré la présence de l'inspecteur d'académie de Thiès, Gana Sène, de l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Tivaouane, Issa Ndior, d'enseignants, d'autorités administratives et religieuses, ainsi que d'élus territoriaux et de partenaires de l'école.

L'inspecteur d'académie de Thiès, Gana Sène a rendu hommage aux élèves distingués pour leur excellence académique, à l'issue d'un processus de sélection rigoureux sur les 2.220 candidats.

Il les a invités à faire de leur réussite scolaire non pas une simple consécration, mais le "socle d'une véritable vertu morale et citoyenne".

Pour lui, ces lauréats doivent devenir des modèles de responsabilité, de discipline et d'engagement au service de leur communauté et de la nation.

M. Sène n'a pas manqué de féliciter les parents, les enseignants et l'ensemble de la communauté éducative pour leur contribution à ces performances.

Il a clos son propos par un appel aux familles à redoubler de vigilance durant les vacances scolaires, afin de garantir la sécurité des enfants pour qu'ils reviennent sains et saufs à la prochaine rentrée des classes.

La cérémonie a été mise à profit, pour saluer le travail accompli par Issa Ndior à la tête de l'IEF de Tivaouane. Son leadership et son engagement ont contribué à l'amélioration des performances scolaires, ont laissé entendre plusieurs intervenants.

L'adjoint au préfet de Tivaouane Mamadou Thiam a insisté sur le rôle déterminant des parents dans la réussite des enfants, en les maintenant sur le droit chemin, les encourageant à apprendre, tout en leur inculquant les "valeurs de la famille".

Il préconise une plus grande valorisation du modèle parental, dans un contexte marqué par l'influence croissante des réseaux sociaux.

Nonobstant leur utilité, "Internet et les nouvelles technologies ne doivent jamais se substituer aux efforts éducatifs consentis au sein des familles", a-t-il insisté.

" Se maintenir dans la voie de l'excellence"

Mamadou Thiam a exhorté les lauréats à la persévérance. "Il n'est pas difficile d'être extraordinaire un jour. Ce qui est difficile, c'est de se maintenir dans la voie de l'excellence", a-t-il souligné, en plaidant pour un suivi des élèves primés.

Pour l'adjoint au préfet, l'école doit former des citoyens attachés à la tolérance, à la paix, à la solidarité et au respect de l'autre.

Il a appelé l'État, le secteur privé, la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers à joindre leurs efforts, pour faire de l'éducation une "ressource stratégique pour le développement du pays".

Le parrain Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Amine s'est, de son côté, dit favorable à une école qui forme "des esprits, des coeurs et des bâtisseurs", considérant que la réussite scolaire ne peut être dissociée de la foi, du travail et de l'engagement au service de la société.

"L'école humaniste est celle qui voit en chaque enfant, non un numéro, mais un dépositaire de dignité", a-t-il affirmé.

Il a partagé avec les lauréats l'expérience de son propre parcours, marqué par une double formation entre le "daara" et l'école classique.

Une occasion de rendre hommage à ses parents ainsi qu'à son mentor, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, qu'il a présentés comme les principaux artisans de son éducation fondée sur "la rigueur, l'exigence et la transmission".

L'ingénieur agroéconomiste a rappelé la place centrale de la quête du savoir dans la tradition islamique.

Insistant sur la nécessité d'acquérir une "science utile", pour contribuer au développement de la société, il a exhorté les élèves à un usage responsable de l'Intelligence artificielle et des réseaux sociaux.

Ces outils ne sauraient remplacer l'effort personnel, le raisonnement et la relation privilégiée entre l'élève et son enseignant, a-t-il précisé.

Son parcours professionnel qui a fait de lui un ingénieur puis un entrepreneur, lui a appris la valeur du travail, de la persévérance et de la résilience, a-t-il témoigné.

Serigne Ahmad Tidiane Sy a évoqué la devise d'El Hadj Malick Sy "Jàng, Julli, Bay" (étudier, prier et travailler la terre), une trilogie qui, à ses yeux, est le socle d'une éducation équilibrée conciliant savoir, spiritualité et culture de l'effort.

Il a invité les lauréats à considérer leurs distinctions non comme une fin, mais comme le début d'une responsabilité accrue envers leur famille, leur communauté et leur pays. "Apprenez, travaillez et gardez l'humilité", leur a-t-il recommandé.