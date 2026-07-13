Congo-Kinshasa: Projet Kasomeno-Kasenga-Chalwe - Des avancées significatives enregistrées en juillet 2026 (ACGT)

Le projet Kasomeno-Kasenga-Chalwe, qui vise à relier la RDC à la Zambie, enregistre des avancées majeures grâce à l'accélération des travaux du pont Haubané, de la route et du poste frontalier à arrêt unique dans la province du Haut-Katanga. Selon des sources proches de l'Agence congolaise de grands travaux (ACGT), les éléments métalliques du pont, arrivés de Chine, sont en cours d'assemblage sur place. La route reçoit par endroits la couche de roulement, tandis que les 37 bâtiments du poste frontalier à arrêt unique sont en construction.

En ce mois de juillet 2026, le projet Kasomeno-Kasenga-Chalwe affiche des avancées notables sur ses trois composantes principales :

le pont

la route

le poste frontalier à arrêt unique.

Le pont Haubané, d'une portée de 362 m et d'une largeur de près de 20 m, dont les quatre assises ont été exécutées avec succès, va bientôt recevoir sa structure métallique.

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Fabriquées en Chine, selon des sources proches de l'Agence congolaise de grands travaux (ACGT), les différentes composantes poutres, traverses et tablier sont déjà sur le site à Chalwe et leur assemblage est en cours.

La deuxième composante, la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe, longue de 93 km (59,28 km entre Kasomeno et Kasenga, et 31,23 km entre Kasenga et Chalwe), est également en travaux. Plusieurs passages sous route ont été créés, parmi lesquels des batteries de buses et des dalots allant de deux à quatre pertuis.

Quant à la troisième composante concerne le poste frontalier à arrêt unique, qui comprend 37 bâtiments dont neuf sont déjà au stade des fondations. Ces infrastructures abriteront les services frontaliers des deux pays et disposeront d'une aire de stationnement de 25 120 m².

Dans le cadre de la gestion environnementale et sociale, selon l'ACGT, le projet encadre également les riverains dans le domaine agro-pastoral.