Sénégal: Pape Thiaw viré - Le pays cherche son sauveur

Champion d'Afrique en janvier, limogé en juillet : Pape Thiaw paye au prix fort le naufrage des Lions de la Teranga face à la Belgique, et la FSF lui cherche déjà un successeur.

Ce samedi 11 juillet 2026. Pape Thiaw a été limogé. À l'issue d'une réunion du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football à Dakar. Pourquoi ? Après l'élimination cruelle des Lions en 8e de finale du Mondial 2026, menés 2-0 puis renversés 3-2 par la Belgique.

Menant 2-0 à vingt minutes du coup de sifflet. Les Lions de la Teranga voyaient déjà les quarts de finale. Les supporters dansaient dans les tribunes. Puis tout s'est écroulé. En trois minutes, l'espoir s'est éteint. En prolongation, le cauchemar s'est achevé.

« Ce naufrage historique n'est pas celui des joueurs, mais bien celui d'une gestion humaine et tactique catastrophique », écrivait le quotidien Yoor-Yoor. « Un coaching minable élimine le Sénégal », titrait La Tribune. Les médias locaux ont allumé Pape Thiaw.

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Le dénouement d'une tragédie annoncée

La décision a été prise à l'issue de la réunion du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, tenue ce samedi 11 juillet 2026. « Après une analyse approfondie des résultats sportifs et des perspectives de la sélection nationale, le Comité exécutif a estimé nécessaire d'engager une procédure dans l'intérêt supérieur du football sénégalais », a déclaré Bacary Cissé, membre du Comité exécutif de la FSF.

Le licenciement intervient après l'élimination des Lions de la Teranga à la Coupe du monde 2026 aux portes des huitièmes de finale. Mais les signaux d'alarme s'étaient allumés bien avant le coup de sifflet final du match contre la Belgique.

Le match de trop : le scénario cauchemar

Menant 2-0 jusqu'à la 85e minute, les Lions ont vu leur avance s'envoler en trois minutes avant de s'incliner sur un penalty dans les dernières minutes de la prolongation. Le penalty accordé à la Belgique à la 120e minute, pour un contact de Lamine Camara sur Youri Tielemans, est jugé sévère, mais le vrai responsable désigné est Pape Thiaw.

« En choisissant de reculer massivement et en installant un climat de peur par des changements irrationnels à l'image du remplacement suicidaire de Pape Gueye par un Lamine Camara complètement dépassé le sélectionneur a littéralement sabordé le travail héroïque de ses troupes », écrivait le quotidien Yoor-Yoor en Une.

Une pétition et une colère populaire

La déception est immense. Plus de 35 000 signatures ont été récoltées en ligne. La pétition, adressée au président de la FSF, pointe des choix tactiques controversés, une gestion de l'effectif contestée et un recours prolongé à certains cadres au détriment de la nouvelle génération.

Les signataires reprochent notamment au staff technique des changements tardifs, ainsi qu'une utilisation incomplète des cinq remplacements autorisés, dans un contexte où la fraîcheur physique était pourtant déterminante.

Du sommet à la chute

Le contraste est vertigineux. En janvier 2026, Pape Thiaw était au sommet : il venait de remporter la Coupe d'Afrique des nations face au Maroc. Six mois plus tard, il est limogé après une débâcle en Coupe du monde.

Déjà, en mai 2026, des tensions étaient apparues. Le sélectionneur avait menacé de ne pas se rendre au Mondial sans une résolution de sa situation contractuelle. En juin, il critiquait la gestion administrative de sa fédération. La CAF avait même ouvert une procédure disciplinaire à son encontre.

La succession déjà lancée

La question de sa succession s'impose désormais comme une urgence. Selon plusieurs sources, Patrick Vieira est le favori pour reprendre les rênes des Lions de la Teranga. Le nom de l'ancien sélectionneur Aliou Cissé, qui avait conduit le Sénégal au sacre continental de 2022, est également évoqué.

Le limogeage de Thiaw suffit-il ?

Une voix s'élève cependant pour dire que le départ du sélectionneur ne suffit pas. La Direction technique nationale (DTN) est aussi pointée du doigt. « Le danger, c'est de croire que le prestige suffit à masquer les insuffisances », écrit Infomedia27.

Pour rebâtir une équipe compétitive, il est désormais essentiel de remettre de l'ordre dans la politique sportive et la préparation.