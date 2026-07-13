Sénégal: Décès du Khalife général de Guet Ardo - Le chef de l'État rend hommage à un homme de foi

12 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Falel Pam

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu, ce dimanche, à Guet Ardo, dans le département de Louga, pour présenter les condoléances de la Nation au nouveau Khalife, Thierno Mouhamadou Al Hassane Ba, à la suite du rappel à Dieu de son prédécesseur, Thierno Mouhamadou Aïssata Ba.

Dans une atmosphère de recueillement, le chef de l'État a exprimé la solidarité du peuple sénégalais envers la famille éplorée, les fidèles de la confrérie Qadiriyya et toute la Oummah islamique. Il a rendu un vibrant hommage au défunt Khalife, qu'il a décrit comme un guide religieux respecté, un éminent érudit et un homme de foi dont l'héritage spirituel continuera d'inspirer les générations futures.

Le président de la République a également réaffirmé l'attachement de l'État aux valeurs religieuses, spirituelles et culturelles, qu'il considère comme les fondements de la paix, du vivre-ensemble et de la cohésion nationale.

Au nom du nouveau Khalife, le porte-parole, Cheikh Aldiouma Ba, a salué cette visite présidentielle et remercié les autorités pour leur accompagnement durant cette période de deuil.

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La visite s'est achevée par un recueillement au mausolée du défunt Khalife, où des prières ont été formulées pour le repos de son âme, ainsi que pour la paix et le développement du Sénégal.

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