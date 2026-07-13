Cote d'Ivoire: Église catholique - Mgr Jean Martial Arnaud Aguia Kouamé reçoit la plénitude du sacerdoce

L'Église catholique de Côte d'Ivoire a vécu un moment marquant, le samedi 11 juillet 2026, avec l'ordination épiscopale de Mgr Jean Martial Arnaud Aguia Kouamé, désormais évêque auxiliaire de l'archidiocèse d'Abidjan. La célébration, qui s'est déroulée à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, a rassemblé une importante assemblée composée d'évêques, de prêtres, de religieux, de religieuses, de fidèles laïcs ainsi que de nombreuses personnalités venues accompagner le nouveau prélat dans cette étape majeure de son ministère.

Dans une atmosphère de recueillement et de ferveur, les fidèles ont confié à Dieu la mission pastorale de Mgr Aguia Kouamé, implorant pour lui les grâces nécessaires afin qu'il exerce son épiscopat dans la fidélité à l'Évangile et au service du peuple de Dieu.

Cette ordination intervient deux mois après sa nomination comme évêque auxiliaire de l'archidiocèse d'Abidjan par le pape Léon XIV, annoncée le 13 mai 2026. À cette occasion, le Saint-Père lui avait attribué le siège titulaire de Sutunurca.

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Né le 26 mars 1977 à Abidjan, Mgr Jean Martial Arnaud Aguia Kouamé a été ordonné prêtre le 15 janvier 2005 pour l'archidiocèse d'Abidjan. Après des études en philosophie et en théologie au Séminaire universitaire Saint-Paul VI, il a poursuivi sa formation en France, où il a obtenu notamment une licence en droit canonique, un master en philosophie et histoire des sciences, une licence en théologie morale ainsi qu'un doctorat en éthique à l'Université de Strasbourg.

Son parcours pastoral l'a conduit à exercer son ministère aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en France. Il a notamment été vicaire à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, puis dans plusieurs paroisses des archidiocèses de Strasbourg et de Lille. De retour en Côte d'Ivoire en 2018, il a été curé de la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo avant de prendre, en 2022, la tête de la paroisse Saint-Ambroise « Ma Vigne, Ma Vie » de Cocody-Angré.

En qualité d'évêque auxiliaire, Mgr Aguia Kouamé aura pour mission d'assister le cardinal Ignace Bessi Dogbo dans la conduite pastorale de l'un des plus importants archidiocèses du pays. Il rejoint ainsi Mgr Gaspard Béby Gnéba pour accompagner le cardinal dans la gouvernance pastorale de l'archidiocèse d'Abidjan, confronté aux défis d'une population catholique en constante croissance.

Au terme de la célébration, de nombreux fidèles, prêtres et communautés paroissiales ont adressé leurs félicitations au nouveau prélat, formulant des prières pour que son ministère épiscopal soit placé sous le signe de la sagesse, de l'humilité et du service de l'Église.