Gabon: La Polyclinique EDELWEISS célèbre 10 ans d'excellence médicale et se projette vers l'avenir

La Polyclinique EDELWEISS a célébré ses dix années d'existence au cours d'un gala réunissant autorités, partenaires institutionnels et acteurs du secteur de la santé. L'événement a permis de revenir sur le parcours de cet établissement devenu, en une décennie, une référence de la santé privée au Gabon.

Créée le 30 juin 2016 par le Dr Christian Atende, la Polyclinique EDELWEISS est passée d'un simple cabinet médical à une structure disposant de 19 spécialités, d'un Centre Médico-Chirurgical d'Urgences ouvert 24h/24, d'un bloc opératoire, d'un laboratoire moderne ainsi que de services de maternité, de médecine du travail et de médecine maritime. Elle emploie aujourd'hui plus de 110 collaborateurs et accompagne plus de 154 entreprises.

Dans son allocution, le Dr Christian Atende a rappelé que la vocation première de l'établissement était de permettre aux populations de Port-Gentil d'accéder à des soins spécialisés sans avoir à quitter la province. « Notre plus grande réussite n'est pas un chiffre. C'est la confiance que nous accordent nos patients, nos partenaires et nos collaborateurs. »

Le fondateur a salué l'engagement des équipes médicales et administratives ainsi que le soutien des patients et des partenaires qui accompagnent la clinique depuis sa création.

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Présent à cette célébration, le Directeur Général d'Okoumé Capital, Fabrice Assoumou Essono, a félicité la Polyclinique EDELWEISS pour son parcours et réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir des entreprises gabonaises à fort impact.

« « Nous avons découvert bien plus qu'une clinique performante : une entreprise qui répond à un besoin essentiel et qui possède un véritable potentiel de développement », a-t-il déclaré. »

Le partenariat avec Okoumé Capital permettra notamment d'accompagner la modernisation de la clinique, le renforcement de sa gouvernance et le déploiement de nouveaux projets, parmi lesquels une unité mobile de soins, le développement d'Edelweiss Assurance et l'extension de ses activités dans d'autres provinces.

Après dix années de croissance, la Polyclinique EDELWEISS entend poursuivre son ambition de rapprocher des soins de qualité des populations et de contribuer durablement au renforcement du système de santé gabonais.