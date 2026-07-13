Sénégal: Saraya - 42 dragues détruites lors d'une opération sur le long de la Falémé

12 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie de Saraya (Kédougou, sud-est), ont procédé récemment à la destruction de 42 dragues le long de la Falémé, dans la commune de Missirah Sirimana, a appris l'APS samedi de source sécuritaire.

"Au cours d'une intervention, les forces de sécurité ont découvert 42 dragues en activité, en violation du décret suspendant toute exploitation dans la zone de la Falémé. Les 42 engins ont été détruits", a-t-elle déclaré.

La brigade territoriale de la gendarmerie de Saraya a mené, vendredi, une opération de sécurisation sur la zone de la Falémé, dans la commune de Missirah Sirimana. Cette intervention vise à faire respecter l'interdiction de l'exploitation minière sur le long du fleuve.

Elle a souligné toutefois que l'accès à certaines localités reste difficile, notamment en cette période d'hivernage, où les motos constituent souvent le seul moyen de déplacement.

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Les autorités réaffirment leur détermination à faire respecter cette mesure afin de lutter contre l'exploitation illégale sur le fleuve Falémé, a-t-elle ajouté.

Ces opérations de contrôle se multiplient dans le département de Saraya, confronté depuis plusieurs années à une forte pression liée à l'orpaillage clandestin.

Lire l'article original sur APS.

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