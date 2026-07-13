Sénégal: Louga - Un stade de 8 200 places pour faire du Nord un nouveau pôle sportif

Louga — Le stade en cours de construction à Keur Ndiaye Sam, dans le département de Louga, ambitionne de devenir l'une des plus grandes infrastructures sportives du nord du Sénégal avec une capacité de 8 200 places, a déclaré, samedi, son directeur des opérations, Cheikh Abdou Khadre Djité.

Avec ses 8 200 places, le stade de Keur Ndiaye Sam, situé dans la commune de Kelle Gueye, se classe cinquième place en termes de capacité d'accueil derrière ceux de Diamniadio, de Dakar, de Thiès et de Mbour, a expliqué M. Djité.

Il s'exprimait à l'issue d'une visite des chantiers conduite par le promoteur Aliou Lo, président du conseil d'administration de Lobbou Mame Diarra, société spécialisée dans la distribution et la commercialisation du gaz butane.

Selon lui, ce projet s'inscrit dans un vaste programme d'investissements, estimé entre 7 et 8 milliards de francs CFA, entièrement financé sur fonds propres par Aliou Lo.

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Ces investissements portent sur une zone industrielle comprenant notamment une unité de fabrication de briques, une usine de production de détergents et d'eau de Javel, une unité de transformation céréalière destinée aux femmes, une boulangerie, une radio communautaire, un poste de santé, une école franco-arabe, un institut islamique en cours d'achèvement pouvant accueillir plus de 600 pensionnaires, ainsi qu'un stade de 8 200 places, a-t-il ajouté

Cheikh Abdou Khadre Djité estime que le stade de Keur Ndiaye Sam contribuera à combler le déficit d'infrastructures dans le nord du pays.

Il a soutenu que, faute de stades capables d'accueillir des compétitions nationales entre Louga, Saint-Louis et Matam, la nouvelle infrastructure offrira aux équipes de la région la possibilité de recevoir davantage de rencontres officielles dans de meilleures conditions.

Cheikh Abdou Khadre Djité a indiqué que le projet bénéficie du soutien des acteurs du mouvement navétane et des clubs sportifs locaux, avec l'ambition de faire de Keur Ndiaye Sam, un nouveau pôle du football régional, soulignant que le développement du stade reste conditionné par l'amélioration de son accessibilité.

Il a rappelé que le promoteur Aliou Lo a déjà financé la construction de plusieurs axes routiers reliant Keur Ndiaye Sam aux communes voisines, tout en plaidant pour le bitumage de la route reliant Keur Modou Khary au village.

Selon lui, le bitumage de cette route faciliterait l'accès des sportifs et des supporters, tout en dynamisant les échanges économiques entre les communes voisines et les Niayes.

Le Sénégal compte plusieurs stades régionaux, dont le stade Alboury Ndiaye de Louga, actuellement principale infrastructure sportive de la région.