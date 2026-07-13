Afrique: Les Lionnes s'inclinent face à l'Égypte en match amical

12 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale féminine de football du Sénégal s'est inclinée, (1-0), face à celle de l'Egypte, samedi, en match amical au Caire.

Les deux sélections s'étaient déjà affrontées mercredi dernier lors d'une première rencontre amicale, remportée par le Sénégal sur le même score (1-0).

Ces deux matchs s'inscrivent dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2026, prévue du 25 juillet au 16 août au Maroc.

Initialement programmée du 17 mars au 3 avril 2026, la CAN féminine a été reportée du 25 juillet au 16 août, afin de permettre une augmentation substantielle de la prime destinée à l'équipe championne.

Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football (CAF), avait fait cette annonce à Dakar, en avril dernier.

Les Lionnes du Sénégal participeront, au royaume chérifien, à leur cinquième phase finale de CAN, la troisième consécutive.

Quarts de finalistes de la dernière édition, elles évolueront dans le groupe A aux côtés du Maroc, de l'Algérie et du Kenya.

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