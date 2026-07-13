Algérie: Le pays fixée sur ses adversaires

12 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Gaborone — L'équipe algérienne dames est désormais fixée sur ses adversaires à la Billie Jean King Cup 2026 (Groupe III - zone Afrique), à l'issue du tirage au sort effectué ce dimanche à Gaborone (Botswana), où la compétition se déroulera du 13 au 18 juillet.

Le tirage a placé l'Algérie dans la Poule B, en compagnie du Kenya, de la Tunisie et du Ghana.

La Poule A est composée du Botswana (pays organisateur), du Zimbabwe et du Cameroun, tandis que la Poule C regroupe le Nigeria, Madagascar, la Namibie et le Burundi.

La sélection algérienne est composée de Bouchra Riheb Mebarki, Melissa Rym Benamar Kerfah, Rawane Mebarki et Nora Iachouren. L'encadrement technique est assuré par Aida Baira, tandis que la délégation est conduite par Hocine Cheghib, membre du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de tennis (FAT).

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La compétition se disputera en deux phases. La première, prévue du 13 au 15 juillet, se jouera sous forme de championnat en poules. Les équipes ayant terminé à la première place de chaque groupe (A1, B1 et C1) s'affronteront ensuite lors d'une poule finale, programmée du 16 au18 juillet.

A l'issue de cette phase finale, les deux meilleures nations accéderont au Groupe II (Zone Afrique - Europe) de la Billie Jean King Cup, tandis que les équipes classées à la dernière place des Poules B et C seront reléguées.

La Billie Jean King Cup, appelée Coupe de la Fédération jusqu'en 1994, puis Fed Cup jusqu'en septembre 2020, est un tournoi mondial de tennis féminin, disputé par des équipes nationales féminines, et considéré comme l'équivalent de la Coupe Davis chez les messieurs.

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