Afrique du Nord: L'Algérie bat la Tunisie (3-2) en ouverture des qualifications de la Zone 1

Oran — La sélection algérienne féminine de volley-ball a parfaitement entamé les qualifications de la Zone 1 pour le Championnat d'Afrique des Nations 2026 en s'imposant face à son homologue tunisienne sur le score de 3 sets à 2 (23-25, 24-26, 25-16, 25-23, 15-9), dimanche soir au Palais des sports " Hamou Boutlélis" d'Oran.

Menées deux sets à zéro après avoir cédé les deux premières manches, les joueuses algériennes ont fait preuve d'une grande force de caractère pour inverser la tendance. Plus concentrées et plus efficaces au fil de la rencontre, elles ont remporté successivement les troisième et quatrième sets avant de s'adjuger le tie-break (15-9), concluant ainsi une remarquable remontée.

Grâce à ce succès, les Vertes prennent une option sur la qualification avant le match retour, prévu lundi à partir de 18h00 dans la même enceinte.

Elles devront confirmer leur avantage face à une équipe tunisienne qui tentera de renverser la situation.

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Organisé sur deux journées par la Zone 1 de la Confédération africaine de volley-ball (CAVB), en coordination avec la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB), ce tournoi qualificatif oppose finalement les sélections d'Algérie et de Tunisie dans une double confrontation, alors qu'il devait initialement réunir trois équipes d'Afrique du Nord.

Le vainqueur à l'issue des deux rencontres décrochera son billet pour la phase finale du Championnat d'Afrique des Nations féminin 2026, qui se déroulera du 23 août au 5 septembre à Nairobi (Kenya).

Cette édition du Championnat d'Afrique revêt une importance particulière, puisqu'elle constitue une étape déterminante dans le processus de qualification aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028, aux Etats-Unis.