Algérie: Une journée de formation sur le développement de l'édition académique et scientifique

Sidi Bel-Abbes — Une journée de formation au profit des rédacteurs en chef et des responsables des revues scientifiques a été organisée, dimanche à l'université Djillali Liabès de Sidi Bel-Abbes, dans le but de développer l'édition académique et de promouvoir la visibilité de la recherche scientifique, a-t-on appris auprès des organisateurs.

les activités de cette rencontre technique, encadrée par le sous-directeur de l'information et des indicateurs scientifiques et techniques au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Hakim Harik, ont porté sur les mécanismes et techniques de promotion des revues.

Dans ce contexte, le recteur de l'université, le Pr Bouziani Merahi, a souligné que " cette journée de formation s'inscrit en droite ligne avec la stratégie du ministère de tutelle visant à faire de l'université une locomotive de développement et à garantir la qualité des résultats de la recherche scientifique".

Il a également mis en exergue que "la promotion des revues scientifiques locales et leur classement à l'échelle internationale sont désormais une nécessité absolue pour renforcer la visibilité de l'université algérienne et sa position dans les classements mondiaux".

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Pour sa part, le sous-directeur de l'information et des indicateurs scientifiques et techniques au ministère, Pr Hakim Harik, a précisé que " l'objectif fondamental de cet atelier est d'accompagner techniquement les comités de rédaction et de surmonter les obstacles logiciels auxquels ils font face", ajoutant que " le ministère s'attèle à fournir tous les outils numériques modernes pour garantir la conformité des revues nationales avec les standards internationaux et les critères rigoureux adoptés par les plus grandes bases de données, à l'instar de Scopus".

Il a, en outre, indiqué que cette démarche stratégique, qui s'inscrit dans le cadre des orientations de la Commission nationale de promotion de la visibilité et du classement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, vise à doter les comités de rédaction des revues des derniers logiciels et mécanismes techniques de gestion des contenus scientifiques destinés à la publication, en conformité avec les normes internationales rigoureuses.

De son côté, la vice-rectrice de l'université chargée de la visibilité de l'établissement, Pr Chahinez Kandouci, a souligné que " l'ouverture sur l'environnement international passe impérativement par la passerelle de l'édition numérique rigoureuse", assurant que ses services veillent au suivi minutieux de l'application des recommandations issues de cette rencontre, de manière à garantir un bond qualitatif des indicateurs de visibilité de l'université de Sidi Bel-Abbes.

Cette rencontre a constitué un espace interactif ayant permis l'échange d'expériences de terrain entre les différents acteurs et le dépassement des obstacles techniques, afin d'élever la qualité de la production scientifique algérienne et d'accroître les chances d'indexation et de classement de ces revues dans les plus grandes bases de données et index mondiaux reconnus, tels que Scopus et Web of science.

L'atelier a été couronné par un débat fructueux et des recommandations pratiques axées principalement sur la nécessité de pérenniser ces sessions de formation et de fournir un soutien technique et logistique continu aux équipes de rédaction, étant donné que "les revues scientifiques rigoureuses constituent la véritable vitrine reflétant la performance académique et le classement international de l'université Djillali Liabès et sa position dans les classements mondiaux ".